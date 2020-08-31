Граждане ФРГ у российской дипмиссии хотели, чтобы Москва повлияла на Меркель

Протестующие против карантинных мер из-за пандемии немцы выкрикивали "Путин!" из уважения к президенту РФ. Об этом заявил представитель партии "Альтернатива для Германии", депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн.

Он утверждает, что российский лидер Владимир Путин пользуется очень хорошей репутацией среди граждан ФРГ, поэтому демонстранты пришли к посольству РФ в Берлине, чтобы "привлечь внимание к условиям в Германии". По словам депутата, немцы надеются на то, что Москва сможет повлиять на канцлера Федеративной Республики Ангелу Меркель.

"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", – цитирует РИА "Новости" Линдеманна.

Он отметил, что протесты в Берлине были преимущественно мирными, за исключением акции у парламента, когда "несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг". Впрочем, добавил депутат, и там не было никакой опасности, хотя сотрудники правоохранительных органов "не всегда реагировали соразмерно".

Напомним, в Германии в прошедшие выходные прошли акции протеста против карантинных коронавирусных мер. В субботу, 29 августа, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале разместил видео, на котором слышно, как участники митинга скандируют "Путин, Путин". Также в Берлине некоторые демонстранты выходили на акции с российскими триколорами.

