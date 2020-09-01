Туда же попал и белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним из наиболее упоминаемых персон августа 2020 года. Глава Республики получил практически 285 тыс. упоминаний в российских СМИ, освещающих политические и финансово-экономические темы. Данные сделаны на основе "Системы комплексного анализа новостей". Вторую строчку занял президент РФ Владимир Путин, набравший более 259 тыс. упоминаний. На третьем месте расположился глава США Дональд Трамп – 88,825 тыс. ссылок.

Четвертое место занял Алексей Навальный – после того, как блогер впал в кому, количество упоминаний его персоны достигло 60 310. На пятой строчке расположился российский премьер Михаил Мишустин, набравший 57 тысяч ссылок.

Шестая позиция рейтинга досталась президенту Незалежной Владимиру Зеленскому (51 690 упоминаний), седьмая - мэру Москвы Сергею Собянину с 43 168 ссылками. На восьмом месте оказалась главная соперница белорусского президента Светлана Тихановская (более 36 тыс. упоминаний).

Министр здравоохранения РФ Михаий Мурашко с 22,218 упоминаниями и представитель партии демократов США Джо Байден замкнули топ-10 наиболее упоминаемых людей августа, сообщает "Интерфакс", создавший систему СКАН.

Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал на Украине за один месяц до 30,2%. Популярность сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко поднялась за аналогичный период до 14,4%.