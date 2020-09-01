В результате волнений шесть человек пропали без вести

Почти месяц продолжаются протесты в Белоруссии. Эксперты ООН по правам человека подсчитали число пыток, которое было зафиксировано за этот период.

Как оказалось, уже было задокументировано 450 случаев издевательства над протестующими, шесть человек пропали без вести, об их местонахождении ничего не известно. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Более того, в докладе указывают, что насильственные действия совершались также в отношении детей и женщин. По мнению экспертов, это ситуация возмутительна, они призвали власти страны прекратить беспорядки.

"Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений", – подчеркнули эксперты ООН.

Представители ООН также потребовали, чтобы семьям пострадавших выплатили компенсации. А тех, кто избивал задержанных, по их мнению, нужно привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее Лукашенко напугал народ "резней", которая начнется, если к власти придет оппозиция.