Незалежная увидела на улицах Минска российских "зеленых человечков"

В Киеве стремительно отреагировали на сегодняшнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о въехавших с Украины в Белоруссию для дестабилизации обстановки подготовленных 200 экстремистах. На берегах Днепра назвали "плодом психологической фантазии" ту информацию, которую предоставили главе МИД России и которую он озвучил.

С ответной речью выступил руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба со страницы в "Фейсбук". Он подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не собирается вести никакой подрывной деятельности в Белоруссии. А вот якобы Москва туда "посылала" каких-то "специалистов".

"Усилия России представить своих зеленых человечков в Белоруссии как украинских экстремистов – дешевая и проигрышная хитрость", – написал пан Кулеба.

Напомним, ранее в среду, 2 сентября, в ходе брифинга после встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем Лавров заявил, что у Москвы есть подтвержденные данные об управлении с территории Незалежной беспорядками в соседней Республике.

По его словам, боевиков, которые радикально дестабилизируют ситуацию на улицах городов Белоруссии, готовят в таких украинских националистических и экстремистских организациях, как "Трезубец Степана Бандеры", "С14", "Национальный корпус" и в запрещенной в РФ группировке "Правый сектор". А тренировки они проводят в Волынской и Днепропетровской областях. По информации Смоленской площади, в Белоруссии находятся около 200 украинских экстремистов.

