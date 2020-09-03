Москву возмутила извращенная трактовка Варшавы второй Мировой войны

Москву возмутила извращенная трактовка Варшавы второй Мировой войны
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади напомнили польским властям о чувствительной для россиян теме

Заявления Варшавы о частичной ответственности СССР за начало Второй мировой войны оскорбительны для России и играют на самых сокровенных чувствах простых граждан. Об этом сказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга.

"Это особая тема, в Польше это знают. <...> Нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попытками сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", – цитирует дипломата пресс-служба ведомства.

Захарова отметила, что польские власти уже не в первый раз пытаются спекулировать на теме Второй мировой войны, хорошо зная, насколько важна она для всех граждан бывшего Советского Союза и, в частности, для России. При этом особые усилия к развитию данной тематике в СМИ регулярно прилагает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подчеркнула представитель МИД РФ.

"Он в попытках, может быть, успокоить свои собственные политические воззрения и амбиции <...> пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы", – резюмировала Захарова.

Напомним, 1 сентября в ходе мероприятий, посвященных 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, Моравецкий снова возложил ответственность за начало войны на Берлин и Москву.

Свои пять копеек вставил в тему окончания Второй мировой и глава Пентагона Марк Эспер, пройдясь по Советскому Союзу. Американец в честь ознаменования 75-й годовщины капитуляции Японии, не стал вспоминать о союзниках США в войне и кто вместе с Штатами внес свой вклад в разгром японцев. Зато объявил, что после 1945 г. изменился глобальный баланс сил.

По словам Эспера, война "придала новые очертания международному порядку стран-единомышленников с едиными целями и общими ценностями, которые хорошо подготовили их к последовавшей вскоре и длившейся десятилетиями борьбе с советским коммунизмом", сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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