Незапланированный визит руководства выявил проблемы в работе местных властей

Глава администрации города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Константин Фетисов подал в отставку по собственному желанию в понедельник, 7 сентября. Решение уволиться он принял после того, как в город неожиданно нагрянул губернатор области Василий Голубев.

Глава региона приехал без предупреждения, чтобы собственными глазами убедиться, как живут каменчане и жители пригородных поселков. В последнее время от них поступало много жалоб на плохое состояние дорог, тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта и другие бытовые проблемы, на которые не реагировали местные власти.

Губернатор прошелся по дворам, пообщался с населением и созвал совещание в городской администрации:

"Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел, - высказал Голубев свое мнение. – Одним словом, в городе хозяина нет, город - сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо".

После этого Фетисов предпочел уволиться. Его обязанности временно исполняет первый замглавы администрации Александр Срыбный, передает пресс-служба губернатора Ростовской области.