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Глава администрации города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Константин Фетисов подал в отставку по собственному желанию в понедельник, 7 сентября. Решение уволиться он принял после того, как в город неожиданно нагрянул губернатор области Василий Голубев.
Глава региона приехал без предупреждения, чтобы собственными глазами убедиться, как живут каменчане и жители пригородных поселков. В последнее время от них поступало много жалоб на плохое состояние дорог, тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта и другие бытовые проблемы, на которые не реагировали местные власти.
Губернатор прошелся по дворам, пообщался с населением и созвал совещание в городской администрации:
"Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел, - высказал Голубев свое мнение. – Одним словом, в городе хозяина нет, город - сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо".
После этого Фетисов предпочел уволиться. Его обязанности временно исполняет первый замглавы администрации Александр Срыбный, передает пресс-служба губернатора Ростовской области.
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