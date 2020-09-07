Политически неуравновешен: эксперт о вечных маневрах Лукашенко между РФ и Западом

Политически неуравновешен: эксперт о вечных маневрах Лукашенко между РФ и Западом
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Специалист отметил, что поведение президента не меняется на протяжении десятилетий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит одну и ту же политику по лавированию между Западом и Россией, постоянно жалуясь то Брюсселю, то Москве. Когда ситуация в Республике стабилизируется, лидер государства вернется к антироссийской риторикой, считает немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт считает, что Лукашенко спешит обратиться за помощью к Западу, если Кремль начинает делать намеки на интеграцию РФ и Белоруссии: Москва пытается его "съесть". А когда Евросоюз оказывает давление на Минск по вопросам соблюдения прав человека и демократии, жалуется РФ.

"И так продолжается в течение 20 лет. И в Москве прекрасно понимают, что через полгода или несколько месяцев он может снова попытаться договориться с Западом и отодвинуться от России. Политически неуравновешен. Но в России знают, что он сейчас самая лучшая кандидатура в президенты Белоруссии", – считает политолог.

Рар добавил, что если Лукашенко проявит сиюминутную слабость, то рискнет повторить судьбу Януковича, изгнанного из Украины. По этой причине имиджмейкеры работают над его образом, наряжая президента в военную форму с автоматом.

"Иначе та часть населения, на которую он опирается, спросит его: "Что ты делаешь"? Ведь они хотят видеть его сильным и бескомпромиссным", – добавил политолог в эфире передачи "Абонент доступен" на радио "Балтком".

Тем не менее, Рар не считает возможным развитие "майдана" в Белоруссии: Минск куда ближе к Москве, чем Киев. И Запад не сможет оказать внешнее давление с желаемым результатом по украинскому сценарию. Сменить действующую власть в этом случае невозможно за отсутствием сильной оппозиции.

"Думаю, Запад сам достаточно растерянно смотрит на Беларусь и не знает что делать. А большая часть населения не станет поддерживать ЕС из-за устоявшихся традиций", – резюмировал специалист.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант выступил с заявлением о том, что Минск должен сменить нейтралитет на статус военно-политического союзника России.

Егор МАЛКОВ

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