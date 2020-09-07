Глава Белого дома уже давно против строительства газопровода

Дональд Трамп заявил, что поддерживает остановку "Северного потока-2" из-за отравления Алексея Навального. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции.

Президент США отметил, что он готов встать на сторону Европейского союза, если тот откажется от реализации проекта.

Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что Ангела Меркель рассматривает вариант с ограничением "Северного потока-2". Эта новость обрадовала главу Белого дома, так как с декабря прошлого года Трамп пытается закрыть проект.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

Строительство газопровода из России в Европу через Балтийское море вызвало недовольство Америки. США хотят сами поставлять сжиженный газ в страны ЕС.

В конце 2019 года Вашингтон ввел новые санкции против стран, участвующих в строительстве газопровода. Россия и Германия осудили действия США. Берлин расценил это как вмешательство в дела Европейского союза.

Ситуация с отравлением Навального пришлась Америке на руку. Напомним, 20 августа стало известно о том, что Алексею Навальному стало плохо. Самолет, на котором летел оппозиционер, пришлось экстренно сажать в Омске. Блогера госпитализировали в одну из городских больниц. Через некоторое время Навального перевезли в Германию.

Позже правительство ФРГ сделало шокирующее заявление. Якобы Навального отравили известным по делу Скрипалей веществом из группы "Новичок". На Россию посыпались обвинения и многочисленные упреки.