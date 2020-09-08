Бизнес-джет президента стоит в аэропорту уже больше недели

Восьмиместный VIP-самолет белорусского президента Александра Лукашенко с 30 августа стоит в международном аэропорту Базеля. Об этом пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

По версии его источника, самолет мог прибыть в страну для прохождения техобслуживания, однако автор статьи в этом сомневается и предполагает, что борту номер один, скорее потребовалось роскошное убранство, либо он перевозил пассажиров и ценные грузы.

По данным оппозиционного телеграм-канала NEXTA, бизнес-джет Gulfstream G550 купили за $60 млн осенью прошлого года, то есть самолет совсем новый. Лайнер имеет цифры 001 и красно-зеленый полосы в цвет белорусского флага. Тем не менее, официальный Минск опровергает информацию о личном бизнес-джете Лукашенко и уверяет, что президент пользуется лишь "Боингами 737" для официальных визитов.

Во время демонстрации в Минске после выборов президента, местные оппозиционные СМИ сообщили, что самолет Лукашенко был готов вылететь в любой момент, пилоты даже ночевали в аэропорту. Эти данные также официально не подтвердили.