СМИ: раскрыт "хитрый" план Путина на Балканах
Российская кампания по "переписыванию" истории Второй мировой войны раскалывает Балканы, как якобы и задумал президент РФ Владимир Путин. С таким утверждением выступил боснийский историк Хикмет Карчич в израильской газете Haaretz.
По его словам, российский ревизионизм ВОВ является ключевым вектором для более масштабной и влиятельной стратегии Путина в балканском регионе, особенно в Боснии и Сербии. Его далеко идущие последствия могут быть катастрофическими, предупреждает босниец.
Он считает, что нет никакой "общей интерпретации истории", о чем в последнее время говорит Москва. А вот Кремль, похоже, стремится распространить свою "партизанскую" версию "истинных фактов" о Второй мировой, в том числе, и на Балканах.
"Исторический ревизионизм является заметным компонентом российской мягкой силы, и" культ победы " – тогдашний триумф советской России над нацизмом, представленный как одностороннее достижение, – это центральный элемент данной стратегии. Ключевым моментом "триумфа" является 9 Мая, День Победы, посвященный капитуляции нацистов", – пишет автор.
По его мнению, Москва ведет широкую кампанию по "фальсификации исторической правды", что вызывает сильную реакцию со стороны Польши и стран Прибалтики. И чуть меньшую кампанию на Балканах.
"В этом году Россия поручила своему послу в Боснии и Герцеговине принять участие в праздновании 9 мая в Баня-Луке вместе с боснийско-сербским политическим истеблишментом. Кремль ясно давал понять балканским государствам: "мы рассматриваем вас как часть нашей идеологии и нашей сферы влияния", – говорится в материале.
Также громко 75-летие Победы было отмечено российской дипмиссией и в Белграде – столице Сербии, указывает автор, попутно делая маленький экскурс в историю Второй мировой на земле Балкан.
"В Белграде и Баня-Луке сейчас проходят марши "Бессмертного полка". Начавшись как народная инициатива в России по увековечению памяти погибших воинов ВОВ, это движение было затем перехвачено прокремлевскими политиками и теперь считается явным пропагандистским экспортным инструментом российского государства", – то ли возмущается, то ли сожалеет босниец.
Помимо этого он критически относится и к разным онлайн конференциям, подготовленным Москвой, где обсуждается роль СССР в победе над фашизмом.
На Балканах, как и в других частях Европы, трактовка войны никогда не ограничивается только учебниками истории. Но есть разница между сохранением памяти об этих событиях и жертвах и "откровенной кампанией манипулирования и использования памяти в политических целях", отмечает Карчич.
"В случае России борьба за Вторую мировую войну играет ключевую роль в ее повестке дня на Балканах, и ее усилия по управлению общественным мнением и дискуссиями явно ускоряются", – утверждает босниец.
По его мнению, за последние десять лет Москва ставит под сомнение и исторические события 90-х годов прошлого века, включая "геноцид боснийцев". Со слов эксперта, властиРеспублики Сербской и сама Сербия спонсируют "альтернативные" истории и нарративы, а их самый твердый сторонник в данной кампании – Россия.
Российские ультранационалисты все чаще рассматривают сербское большинство в Боснии как потенциальное пространство для своей активности, уверен историк. Другим "агентом влияния" Москвы в регионе он назвал РПЦ, которая за последние годы построила нескольких церквей и культурных центров по всей территории боснийско-сербского региона.
"Эти действия мягкой силы направлены на то, чтобы изобразить Россию как спасителя Балкан от нацистов – и, следовательно, спасителя Балкан сегодня. Выставляя себя и своих местных партнеров оплотом антифашистского движения тогда и сейчас, они добиваются логического вывода, что все остальные, те, кто не с ними, являются фашистами", – подчеркнул Карчич.
С его точки зрения, подобная риторика особенно опасна на Балканах, поскольку она сеет дальнейший раскол в уже поляризованных обществах. Недавние выборы в Черногории вызвали ряд целенаправленных нападений на боснийцев, еще раз доказав, насколько хрупка ситуация и как быстро она может обостриться.
Автор считает, что отсыл РФ к исторической памяти о виновниках в ВОВ и память о преступлениях, совершенных пособниками нацистов, "медленно создает дополнительные границы и расколы между "нами" и " ими " на территориях Боснии и Герцеговины и Сербии".
Коронавирус приостановил активную деятельность Москвы на Балканах, полагает автор, но "русский исторический ревизионизм с его политическими и общественными последствиями наверняка вернется", что чревато серьезными последствиями для региональной политики и безопасности.
"Российская стратегия исторического ревизионизма, ее махинации с мягкой силой через пророссийских субъектов, оправдывающих национальную и политическую идентичность, удобную для геополитических амбиций Кремля, представляют собой явную и реальную опасность для Балкан, такую же, если не большую, чем для других частей Европы", – резюмирует боснийский историк.
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