Власти Беларуси задержали практически всех главных оппозиционеров

Белорусские оппозиционеры Максим Знак и Мария Колесникова находятся в статусе подозреваемых по делу о призывах к захвату власти, и поэтому заключены под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета республики Беларусь в телеграм-канале ведомства. Его текст приводит РИА "Новости".

Кроме того, как сообщается, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления подозревается и юрист штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Илья Салей.

Как утверждает Следственный комитет РБ, у сотрудников есть доказательства, что отдельные лица, входящие в "Координационный совет" совершали действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

На данный момент нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, осталась единственной на свободе из "Координационного совета" оппозиции.