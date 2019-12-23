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Рецепт французской кухни: как удивить гостей на Новый год

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Оригинальное блюдо не оставит никого равнодушным за праздничным столом

Чтобы выделиться из толпы в Новый год, достаточно в праздничное меню включить суп. Например, фирменным блюдом за столом в ночь с 31 декабря на 1 января может стать рецепт французских поваров.

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Его величество луковый суп предлагает автор Яндекс Дзен канала "Королевство". Для его приготовления хозяйкам понадобятся полтора литра бульона и столько же в стаканах сыра, 750 г лука, по три столовых ложки муки и сливочного масла, батон, зубчик чеснока, молотый перец и лавровый лист. Некоторые хозяйки используют также морковь.

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"Лук очищаем, нарезаем кольцами и плачем (от радости, конечно), что скоро придут гости",

– так начинает процесс приготовления интернет-повар.

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Закольцованный лук следует обжарить на масле (кто-то туда же добавляет морковь), присыпав мукой, пока та не покоричневеет слегка. Затем все содержимое отправляется в горячий бульон. Туда же – перец, соль и лавровый лист. Суп варится полчаса, после чего последний там больше не нужен. 

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Это время можно потратить на то, чтобы подсушить в тостере или на сковороде ломтики батона, натереть их чесноком и сбрызнуть оливковым маслом.

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И наконец перед подачей надо разлить бульон по емкостям, уложить сверху гренки, обильно покрыть их сыром и поместить в микроволновку, чтобы он расплавился. Сверху рекомендуется посыпать готовое блюдо французской кухни специями.

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"Суп удался", – резюмирует виртуальный кулинар. 

Ксения АНДРЕЕВА

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