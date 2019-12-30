Новый год - хороший повод попробовать сделать что-то новое

Паста с мясом и овощами – классика итальянской кухни. Однако российские кулинары умеют по-новому приготовить даже классическое блюдо. За праздничным столом можно попробовать удивить гостей необычным блюдом – подать жареные макароны с вкусным соусом.

Автор блога "Cookpad рецепты" на "Яндекс. Дзен" предлагает не отваривать макароны, а поджарить их сухими. Такой способ приготовления имеет массу достоинств: паста быстро пропитается овощным соусом, приобретет тонкий аромат и не слипнется.

Для того, чтобы сделать вкусное блюдо, нужно взять 2 луковицы, 1 морковь, 2 помидора, 2 болгарских перца, 350 г мясного фарша и 300 г макарон. Соль, специи и зелень добавять по вкусу – можно взять прованские или итальянские травы, куркуму, свежемолотый черный перец.

Лук, помидоры, перец и зелень порезать на мелкие кусочки, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле, добавить фарш и соль, потушить. Затем прибавить перец, помидоры и специи, готовить еще 5 минут. Всыпать в поджарку сухие макароны, долить горячей воды и все перемешать. Тушить 8 минут, добавить зелень, выключить. чтобы сосус впитался, дать настояться под крышкой еще 7 минут, затем подать на стол.