Цитрусовое лакомство придется по вкусу и взрослым, и детям

Этот рецепт приятно удивит сладкоежек. Ведь десерт с мандаринами готовится чрезвычайно быстро и просто, а на вкус – пальчики оближешь.

Для его приготовления, которое займет всего 15 минут, понадобятся мандарины (5-6 шт), 200 мл несладкого йогурта, 150 г белого шоколада, 120 мл сливок (20-33%) и немного темного шоколада, который украсит лакомство.

Белый шоколад ломаем на кусочки, помещаем в сухую емкость, заливаем сливками и ставим на водяную баню. В содержимое ни в коем случае не должна попасть посторонняя жидкость, предупреждает автор Яндекс Дзен канала Готовим дома.

Как только растопится половина шоколада, миску следует убрать с плиты, иначе он может свернуться. Сладкий микс нужно перемешивать, пока шоколад полностью не растворится, а затем немного остудить и добавить туда йогурт комнатной температуры. Все перемешать.

Теперь можно заняться мандаринами, освободив их от кожуры и белых прожилок. Дольки ароматного символа Нового года нужно уложить на дно креманок и залить их шоколадным соусом.

После этого десерт необходимо на полчаса отправить в холодильник. Застывшее лакомство украсить тертым темным шоколадом и дольками праздничных плодов.