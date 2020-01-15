Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

За 15 минут: рецепт вкусного десерта из мандаринов

Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Цитрусовое лакомство придется по вкусу и взрослым, и детям

Этот рецепт приятно удивит сладкоежек. Ведь десерт с мандаринами готовится чрезвычайно быстро и просто, а на вкус – пальчики оближешь. 

Кадр youtube.com

Для его приготовления, которое займет всего 15 минут, понадобятся мандарины (5-6 шт), 200 мл несладкого йогурта, 150 г белого шоколада, 120 мл сливок (20-33%) и немного темного шоколада, который украсит лакомство.   

Кадр youtube.com

Белый шоколад ломаем на кусочки, помещаем в сухую емкость, заливаем сливками и ставим на водяную баню. В содержимое ни в коем случае не должна попасть посторонняя жидкость, предупреждает автор Яндекс Дзен канала Готовим дома. 

Кадр youtube.com

Как только растопится половина шоколада, миску следует убрать с плиты, иначе он может свернуться. Сладкий микс нужно перемешивать, пока шоколад полностью не растворится, а затем немного остудить и добавить туда йогурт комнатной температуры. Все перемешать. 

Кадр youtube.com

Теперь можно заняться мандаринами, освободив их от кожуры и белых прожилок. Дольки ароматного символа Нового года нужно уложить на дно креманок и залить их шоколадным соусом.

Кадр youtube.com

После этого десерт необходимо на полчаса отправить в холодильник. Застывшее лакомство украсить тертым темным шоколадом и дольками праздничных плодов. 

Кадр youtube.com

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Россия осталась без правительства

Медведев объявил об отставке и ушел с поста премьер-министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей