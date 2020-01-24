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Без муки: диетические блины на завтрак скрасят утро

Без муки: диетические блины на завтрак скрасят утро
Фото: pixabay.com
Более простой рецепт найти чрезвычайно сложно
Овсяноблин – вариант быстрого и полезного завтрака. Подойдет даже для тех, кто помешан на правильном питании. 

Чтобы побаловать себя и своих близких с утра пораньше, понадобится минимум усилий и столько же ингредиентов. Исходя из названия, становится понятно, что главный продукт, который используется в рецепте, – это обыкновенная овсянка. 

Двух столовых ложек хлопьев быстрого приготовления будет достаточно. Также рецепт содержит два яйца и соль по вкусу, которые следует добавить в овсянку. Все ингредиенты перемешиваются. Для этого понадобится венчик. Далее масса отправляется на разогретую сковороду.

Блин необходимо обжарить двух сторон. Вот и все – завтрак почти готов. Теперь очередь за начинкой. Так, например, автор Яндекс Дзен канала "Ксюша-печенюша" смазывает блин творожным сыром и заворачивает в символ солнца красную рыбу. 

"Думаю, вкусно будет также с авокадо и помидорами", – отмечает интернет-кулинар. 

Еще можно смазать овсяноблин арахисовой пастой, на одну его половину уложить порезанный кружочками банан, а пустой частью накрыть.

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрой лепешки без муки. Приготовление этого экспресс-завтрака занимает считанные минуты.  
Ксения АНДРЕЕВА

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