"Поцелуй любовницы": рецепт легкого салата на скорую руку
Этот салат можно приготовить очень быстро, а его главной изюминкой является отсутствие в нем мяса.
Продукты:
- Одна отварная свекла
- Одна крупная сырая морковь
- 50 граммов сыра
- Две столовой ложки изюма
- 50 граммов чернослива
- Два зубчика чеснока
- 50 граммов грецких орехов
- Пять столовых ложек майонеза
- Щепотка соли
- Черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Для начала необходимо соединить попарно все продукты. Затем берет сыр и натираем его на мелкой терке. После через пресс добавляем к нему чеснок, майонез и тщательно перемешиваем. Морковь следует натирать на крупное терке и добавить к ней изюм. Затем майонез и точно так же тщательно перемешать все.
Свеклу также натираем на крупной терке и снова заправляем майонезом. Автор Яндекс.Дзен канала "Кулинарная династия" рекомендует добавить мелко нарезанный чернослив.
Наконец, начинаем собирать салат тремя слоями. Порядок следующий: сначала кладем сыр с чесноком, затем добавляем морковь с изюмом и только после свеклу с черносливом. Сверху можно украсить мелко рубленными грецкими орехами. Приятного аппетита!
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик