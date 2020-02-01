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"Поцелуй любовницы": рецепт легкого салата на скорую руку

"Поцелуй любовницы": рецепт легкого салата на скорую руку
Фото: www.pixabay.com
Приготовление этого быстрого угощения под силу даже начинающему кулинару

Этот салат можно приготовить очень быстро, а его главной изюминкой является отсутствие в нем мяса. 

Продукты

  • Одна отварная свекла 
  • Одна крупная сырая морковь
  • 50 граммов сыра
  • Две столовой ложки изюма
  • 50 граммов чернослива 
  • Два зубчика чеснока
  • 50 граммов грецких орехов
  • Пять столовых ложек майонеза 
  • Щепотка соли
  • Черный молотый перец по вкусу


Рецепт приготовления:

Для начала необходимо соединить попарно все продукты. Затем берет сыр и натираем его на мелкой терке. После через пресс добавляем к нему чеснок, майонез и тщательно перемешиваем. Морковь следует натирать на крупное терке и добавить к ней изюм. Затем майонез и точно так же тщательно перемешать все. 

Свеклу также натираем на крупной терке и снова заправляем майонезом. Автор Яндекс.Дзен канала "Кулинарная династия" рекомендует добавить мелко нарезанный чернослив. 

Наконец, начинаем собирать салат тремя слоями. Порядок следующий: сначала кладем сыр с чесноком, затем добавляем морковь с изюмом и только после свеклу с черносливом. Сверху можно украсить мелко рубленными грецкими орехами. Приятного аппетита! 

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
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Сергей САЗОНОВ

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