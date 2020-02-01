Приготовление этого быстрого угощения под силу даже начинающему кулинару

Этот салат можно приготовить очень быстро, а его главной изюминкой является отсутствие в нем мяса.

Продукты:

Одна отварная свекла

Одна крупная сырая морковь

50 граммов сыра

Две столовой ложки изюма

50 граммов чернослива

Два зубчика чеснока

50 граммов грецких орехов

Пять столовых ложек майонеза

Щепотка соли

Черный молотый перец по вкусу





Рецепт приготовления:

Для начала необходимо соединить попарно все продукты. Затем берет сыр и натираем его на мелкой терке. После через пресс добавляем к нему чеснок, майонез и тщательно перемешиваем. Морковь следует натирать на крупное терке и добавить к ней изюм. Затем майонез и точно так же тщательно перемешать все.

Свеклу также натираем на крупной терке и снова заправляем майонезом. Автор Яндекс.Дзен канала "Кулинарная династия" рекомендует добавить мелко нарезанный чернослив.

Наконец, начинаем собирать салат тремя слоями. Порядок следующий: сначала кладем сыр с чесноком, затем добавляем морковь с изюмом и только после свеклу с черносливом. Сверху можно украсить мелко рубленными грецкими орехами. Приятного аппетита!