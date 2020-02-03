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Салат из пикантной курицы разойдется за столом в мгновение ока

Салат из пикантной курицы разойдется за столом в мгновение ока
Кадр youtube.com
Секрет уникального вкуса блюда кроется в приготовлении главного ингредиента

Салат с фасолью, курицей и грибами обеспечит гастрономическое удовольствие всем собравшимся за столом в праздники и будни. Гости непременно попросят добавки. 

А готовится блюдо необычайно просто, да и не требует особых кулинарных навыков. Итак, в салат входят:

  • 300 г куриного филе;
  • банка консервированной красной фасоли;
  • банка консервированных шампиньонов;
  • 50 г грецких орехов;
  • 1 шт. красного лука;
  • пучок укропа;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1 ч. л. приправы карри;
  • соль по вкусу. 

Для начала, по рецепту салата, необходимо нарезать кубиками и замариновать лук. Для раствора, в котором слезоточивый овощ проведет не менее 15 минут, понадобится полстакана кипятка, 2 столовые ложки девятипроцентного яблочного или столового уксуса, чайная ложка сахара и полчайной ложки соли. 

Теперь очередь за куриной грудкой. Филе для салата нужно промакнуть бумажным полотенцем и обвалять в карри и соли, затем отправить на сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки. После чего следует добавить в посуду полстакана кипятка и дотушить мясо птицы на небольшом огне 15-20 минут. Остывшее филе режется кубиками. 

Пока оно доходит до комнатной температуры, можно заняться орехами, которые добавят пикантности салату. Их также нужно обжарить, а потом покрошить. Порезать необходимо и маринованные грибы, если кусочки слишком большие, и измельчить укроп.  

Все ингредиенты смешиваются и заправляются майонезом. Салат полностью готов к употреблению. По словам автора Яндекс Дзен канала "готовим дома" блюдо недолго простоит на столе. 

Ранее "Утро" поделилось секретным рецептом сочных пирожков из лаваша. 

Ксения АНДРЕЕВА

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