Салат из пикантной курицы разойдется за столом в мгновение ока
Салат с фасолью, курицей и грибами обеспечит гастрономическое удовольствие всем собравшимся за столом в праздники и будни. Гости непременно попросят добавки.
А готовится блюдо необычайно просто, да и не требует особых кулинарных навыков. Итак, в салат входят:
- 300 г куриного филе;
- банка консервированной красной фасоли;
- банка консервированных шампиньонов;
- 50 г грецких орехов;
- 1 шт. красного лука;
- пучок укропа;
- 2 ст. л. майонеза;
- 1 ч. л. приправы карри;
- соль по вкусу.
Для начала, по рецепту салата, необходимо нарезать кубиками и замариновать лук. Для раствора, в котором слезоточивый овощ проведет не менее 15 минут, понадобится полстакана кипятка, 2 столовые ложки девятипроцентного яблочного или столового уксуса, чайная ложка сахара и полчайной ложки соли.
Теперь очередь за куриной грудкой. Филе для салата нужно промакнуть бумажным полотенцем и обвалять в карри и соли, затем отправить на сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки. После чего следует добавить в посуду полстакана кипятка и дотушить мясо птицы на небольшом огне 15-20 минут. Остывшее филе режется кубиками.
Пока оно доходит до комнатной температуры, можно заняться орехами, которые добавят пикантности салату. Их также нужно обжарить, а потом покрошить. Порезать необходимо и маринованные грибы, если кусочки слишком большие, и измельчить укроп.
Все ингредиенты смешиваются и заправляются майонезом. Салат полностью готов к употреблению. По словам автора Яндекс Дзен канала "готовим дома" блюдо недолго простоит на столе.
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