Секрет уникального вкуса блюда кроется в приготовлении главного ингредиента

Салат с фасолью, курицей и грибами обеспечит гастрономическое удовольствие всем собравшимся за столом в праздники и будни. Гости непременно попросят добавки.

А готовится блюдо необычайно просто, да и не требует особых кулинарных навыков. Итак, в салат входят:

300 г куриного филе;

банка консервированной красной фасоли;

банка консервированных шампиньонов;

50 г грецких орехов;

1 шт. красного лука;

пучок укропа;

2 ст. л. майонеза;

1 ч. л. приправы карри;

соль по вкусу.

Для начала, по рецепту салата, необходимо нарезать кубиками и замариновать лук. Для раствора, в котором слезоточивый овощ проведет не менее 15 минут, понадобится полстакана кипятка, 2 столовые ложки девятипроцентного яблочного или столового уксуса, чайная ложка сахара и полчайной ложки соли.

Теперь очередь за куриной грудкой. Филе для салата нужно промакнуть бумажным полотенцем и обвалять в карри и соли, затем отправить на сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки. После чего следует добавить в посуду полстакана кипятка и дотушить мясо птицы на небольшом огне 15-20 минут. Остывшее филе режется кубиками.

Пока оно доходит до комнатной температуры, можно заняться орехами, которые добавят пикантности салату. Их также нужно обжарить, а потом покрошить. Порезать необходимо и маринованные грибы, если кусочки слишком большие, и измельчить укроп.

Все ингредиенты смешиваются и заправляются майонезом. Салат полностью готов к употреблению. По словам автора Яндекс Дзен канала "готовим дома" блюдо недолго простоит на столе.

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