Аромат этой воздушной сдобы мигом соберет всю семью у стола

Кажется, что приготовить дома выпечку – это слишком сложное и долгое занятие. Однако это далеко не так. Чтобы порадовать родных вкусным десертом без вредных добавок, необязательно тратить на это несколько часов. "Утро.ру" представляет простой пошаговый рецепт ароматных булочек.

Ингредиенты:

мука – полкилограмма,

сухие дрожжи – 10 гр.,

мед – 1 ч.л.,

сахар – 30 гр. и еще 8 ч.л. для оформления,

яйца – 2 шт.,

сливочное масло – 80 гр., а также 30 гр. для оформления,

соль – половина ч.л.,

молоко – 210 мл.

Способ приготовления выпечки: сначала нужно сделать тесто. Для этого просеять муку и смешать с дрожжами. Молоко, согласно пошаговому рецепту, подогреть на плите, разбить в него яйца, добавить мед, сахар и соль. После чего необходимо слегка взбить смесь до получения однородной массы, затем влить в муку и замешать тесто. Готовить его нужно в течении минимум 20 минут, дважды добавляя подтаявшее масло. Далее тесто нужно переложить в емкость, которую стоит смазать маслом, чтобы оно не прилипало. Заготовку оставить подниматься на час.

Следующий этап приготовления булочек: поднявшееся тесто скатать в колбаску, разделить на 8-10 равных кусочков, которым нужно придать круглую форму. Каждый кусок теста раскатать на прямоугольник, затем свернуть в трубочку и соединить концы. Прежде чем положить тесто на противень, необходимо его смазать маслом. Затем оставить кусочки на 15 минут, чтобы они поднялись. После этого на каждой булочке сделать надрез, куда положить кусочек масла. Сверху посыпать тесто сахаром или корицей, по желанию. Готовить выпечку не более 25 минут при 180 градусах.

Вкусная и ароматная выпечка к чаю готова.

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