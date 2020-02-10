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Индейка – популярный диетический продукт. Блюда из мяса этой птицы при правильном приготовлении получаются очень вкусными. Своим фирменным рецептом приготовления голени индейки с "Утром" поделился Сергей Батуков – бренд-шеф ресторана "LESNOY".

Ингредиенты:

Голень индейки – 1 кг

– 1 кг Чеснок очищенный – 30 г

– 30 г Масло растительное – 30 г

– 30 г Апельсиновый сок – 25 г

– 25 г Соус "Ворчестер" – 12 г

– 12 г Кленовый сироп

Кетчуп – 25 г

– 25 г Соль

Тимьян

Рас-эль-ханут

Перец черный молотый

Пошаговый рецепт:

ШАГ 1

Голень индейки на кости помыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем.

ШАГ 2

В глубокой форме смешиваем ингредиенты для маринада: соль, черный молотый перец, измельченный чеснок, тимьян, рас-эль-ханут и растительное масло.

ШАГ 3

Равномерно натираем голень индейки полученной смесью.

ШАГ 4

Ваккумируем в пакет и готовим в су-виде 7 часов при температуре 70 градусов.

ШАГ 5

Отдельно в глубокой сковороде с толстым дном готовим соус. Апельсиновый сок, кетчуп, соус "Ворчестер" и кленовый сироп помешиваем на медленном огне до получения нужной консистенции.

ШАГ 6

Достаем готовую голень из су-вида, поливаем соусом и запекаем в печи или духовке при 200 градусах до появления корочки.

ШАГ 7

Подаем с пучком зелени и еще раз немного поливаем соусом.