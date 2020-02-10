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Вкусно и просто: голень индейки с соусом барбекю

Вкусно и просто: голень индейки с соусом барбекю
Фото: пресс-служба Restaurants by Crocus Group
Продукты обойдутся недорого, а в итоге получится настоящий деликатес

Индейка – популярный диетический продукт. Блюда из мяса этой птицы при правильном приготовлении получаются очень вкусными.  Своим фирменным рецептом приготовления голени индейки с "Утром" поделился Сергей Батуков – бренд-шеф ресторана "LESNOY". 

Ингредиенты:

  • Голень индейки – 1 кг
  • Чеснок очищенный – 30 г
  • Масло растительное – 30 г
  • Апельсиновый сок – 25 г
  • Соус "Ворчестер" – 12 г
  • Кленовый сироп
  • Кетчуп – 25 г
  • Соль
  • Тимьян
  • Рас-эль-ханут

  • Перец черный молотый

Пошаговый рецепт:

ШАГ 1

Голень индейки на кости помыть под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем.

ШАГ 2

В глубокой форме смешиваем ингредиенты для маринада: соль, черный молотый перец, измельченный чеснок, тимьян, рас-эль-ханут и растительное масло.

ШАГ 3

Равномерно натираем голень индейки полученной смесью.

ШАГ 4

Ваккумируем в пакет и готовим в су-виде 7 часов при температуре 70 градусов.

ШАГ 5

Отдельно в глубокой сковороде с толстым дном готовим соус. Апельсиновый сок, кетчуп, соус "Ворчестер" и кленовый сироп помешиваем на медленном огне до получения нужной консистенции.

ШАГ 6

Достаем готовую голень из су-вида, поливаем соусом и запекаем в печи или духовке при 200 градусах до появления корочки.

ШАГ 7

Подаем с пучком зелени и еще раз немного поливаем соусом.

Рина КРАСНОВА

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