Раскрыты неожиданные способы использования микроволновки
Микроволновка есть на кухне у каждой хозяйки, однако пользоваться ею в полную силу умеют немногие. Кулинары поделились советами по приготовлению продуктов с теми, кто не хочет тратить много времени на создание вкусных и полезных блюд.
В первую очередь, такая печь позволяет быстро приготовить приправы. Достаточно всего лишь положить в нее укроп, петрушку или кинзу, высушить и растереть в порошок, который можно будет добавить в любое блюдо. Так же просто получится и шпинат. Он не потеряет форму и сохранит сочность.
Повара рекомендуют перед использованием запекать в микроволновке чеснок. Он станет мягче и при этом останется таким же полезным. Термообработка пойдет на пользу и лайму с лимоном. Из цитрусовых можно будет выжать больше сока.
Тем, кто следит за фигурой, понравится идея приготовить в этой печи полезный гарнир – пропаренные овощи. Процесс займет совсем немного времени. Можно использовать печь и для создания "завтрака чемпионов" – овсяной каши. Она подойдет для тех, кому необходимо быстро и энергично начать день. Добавьте в нее немного масла и поставьте в микроволновку на несколько минут.
Для тех, кто хочет побаловать себя и близких сытным обедом или ужином, тоже есть несколько рецептов приготовления блюд. Например, получится легко "вернуть к жизни" вчерашние макароны. Сначала нужно разогреть томатный соус со специями на сковороде, добавив растительное масло, а затем смешать его с макаронами и отправить в печку.
За 10 минут в микроволновке можно приготовить овощи, содержащие крахмал, – картошку, морковь и свеклу. Для этого следует налить стакан воды в миску, положить продукты и накрыть полиэтиленовой пленкой. После этого с ними можно будет делать что угодно.
Наконец, на десерт в печи можно приготовить бисквит. Некоторые умельцы даже умудряются превратить его в тирамису. Фантазировать со вкусами можно сколько угодно, добавляя ягоды, шоколад или ваниль.
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