Для приготовления аппетитного блюда понадобятся всего три продукта

В преддверии праздников многие хозяйки ищут простые и оригинальные рецепты закусок для застолья. "Утро" советует приготовить крабовые шарики с сыром и чесноком. Рецепт этого блюда не займет много времени и с ним справится даже неопытный кулинар.

Ингредиенты для сырных шариков:

Крабовые палочки – 200 г

Сыр – 500 г

Майонез

Чеснок

Пошаговый рецепт закуски на праздник:

Шаг 1

Крабовые палочки положить в морозильную камеру на полчаса, а затем мелко натереть. Также можно измельчить их с помощью блендера.

Шаг 2

Далее для приготовления закуски натираем сыр в глубокую тарелку и добавляем к нему майонез с пропущенным через пресс чесноком. Чтобы приготовить блюдо на праздник, понадобится приблизительно два крупных зубчика.

Шаг 3

Все ингредиенты смешать между собой до получения однородной массы. Лучше всего вымешивать такое сырное тесто руками.

Шаг 4

Далее, чтобы приготовить простое и вкусное блюдо на праздник, формируем из массы небольшие шарики и обваливаем их в крабовой стружке.

Шаг 5

Сырные шарики почти готовы! Перед подачей закуску лучше ненадолго поместить в холодильник, чтобы блюдо не теряло форму.

Приятного аппетита!

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