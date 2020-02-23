Многие покупают диетические хлебцы, но мало кто знает, что из них можно сделать легкое и очень вкусное лакомство к чаю или кофе всего за несколько минут

Этот рецепт легкого и вкусного шоколадного десерта придется по вкусу тем, кто сидит на диете или придерживается правильного питания.



Ингредиенты:

Хлебцы любые воздушные – 4 шт

Грецкие орехи – 30 г

Банан – 1 шт

Мед – 1 ч.л.

Какао – 2-3 ст.л

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Мелко режем орехи. Можно сделать это вручную или с помощью блендера.

Шаг 2

В отдельной тарелке разминаем блендером или вилкой банан.

Шаг 3

Разминаем руками воздушные хлебцы и крошим их в миску с уже давленным бананом.

Шаг 4

В получившуюся массу засыпаем орехи и приготовленный заранее мед.

Шаг 5

Вымешиваем тесто. Важно, чтобы масса для шоколадной колбасы пропиталась медом стала очень влажной и липкой.

Шаг 6

В полученную массу потихоньку присыпаем какао. Важно делать это постепенно, чтобы не образовывались комки, иначе их потом будет невозможно вымесить.

Шаг 7

Вымешанное тесто выкладываем на пищевую пленку. Формируем шоколадную колбасу.

Шаг 8

Отправляем "полуфабрикат" в холодильник на 3 часа.Спустя время достаем готовую шоколадную колбаску и режем на кусочки! Диетический рулет готов, приятного аппетита!

