Простое и вкусное блюдо для всей семьи

Закуску разбирают в одно мгновение. Горячие бутерброды подходят как для тихого семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо готовится очень быстро.

Ингредиенты:

8 ломтиков хлеба

150 г копченой курицы

150 г твердого сыра

2 ст. л. майонеза или сметаны

1 ч. л. лимонного сока

0,5 ч. л. паприки

0,5 ч. л. сушеной зелени

1/3 ч. л. куркумы

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Мелко нарезаем копченую курицу и натираем на терке твердый сыр. Лук режем небольшими квадратиками и отправляем к подготовленным продуктам.

Шаг 2

В смесь добавляем специи, сметану или майонез на выбор. Перемешиваем ингредиенты до однородного состояния.

Шаг 3

Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем на кусочки хлеба начинку и отправляем на противне в печь на 15 минут. Перед подачей горячие бутерброды посыпаем зеленью по вкусу.

Ранее "Утро" публиковало рецепт горячего бутерброда из лепешки.