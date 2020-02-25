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Готовить 15 минут: рецепт горячих бутербродов

Готовить 15 минут: рецепт горячих бутербродов
Фото: pixabay.com
Простое и вкусное блюдо для всей семьи

Закуску разбирают в одно мгновение. Горячие бутерброды подходят как для тихого семейного ужина, так и для праздничного стола. Блюдо готовится очень быстро.

Ингредиенты:

  • 8 ломтиков хлеба
  • 150 г копченой курицы
  • 150 г твердого сыра
  • 2 ст. л. майонеза или сметаны
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. сушеной зелени
  • 1/3 ч. л. куркумы

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Мелко нарезаем копченую курицу и натираем на терке твердый сыр. Лук режем небольшими квадратиками и отправляем к подготовленным продуктам.

Шаг 2

В смесь добавляем специи, сметану или майонез на выбор. Перемешиваем ингредиенты до однородного состояния.

Шаг 3

Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем на кусочки хлеба начинку и отправляем на противне в печь на 15 минут. Перед подачей горячие бутерброды посыпаем зеленью по вкусу.

Ранее "Утро" публиковало рецепт горячего бутерброда из лепешки.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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