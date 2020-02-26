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Пюре для ребенка: рецепт приготовления детского питания

Пюре для ребенка: рецепт приготовления детского питания
Фото: pixabay.com
Чтобы фруктово-овощное лакомство для малышей стало более сытным, в него следует добавить молоко

Пюре для детей можно легко приготовить в домашних условиях. Главное – выбирать только свежие фрукты и овощи с собственной грядки, исключив продукты с высоким содержанием натрия.

К таким относятся шпинат, листовой салат, свекла, дыня и арбуз. Если же в пюре используются магазинные ингредиенты, то их следует замачивать на час-другой в воде, чтобы вымыть нитраты. А вот картофель лучше держать сутки.

В кислые фруктово-ягодные миксы хорошо добавлять банан или грушу. Также малыш оценит лакомство из яблок, абрикосов, тыквы, брокколи, кабачков, цветной капусты.

Готовить продукты следует на пару или варить в эмалированной посуде без сколов и царапин в бутилированной или отфильтрованной воде. Затем фруктовое или овощное ассорти измельчается с помощью блендера или кухонного комбайна и смешивается в однородную массу. Впрочем, для этого подойдет и обычная терка.

В готовое пюре добавляется чистая вода. Можно подлить немного молока. В таком виде смесь станет более питательной. Однако ее нельзя держать в холодильнике. К слову, любое детское питание хранится не больше суток. В идеале – кормить малышей следует свежеприготовленным пюре, а то, что останется от него, съедать самим.

Ксения АНДРЕЕВА

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