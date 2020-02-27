Завтрак на каждый день: оригинальные рецепты на скорую руку
Завтрак, как известно, нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин и вовсе отдать врагу. Такого принципа придерживаются заложники диет.
Впрочем, польза завтрака очевидна. Он важен для работы мозга, заряжает организм энергией и насыщает его питательными веществами. Кроме того, по словам специалистов, первый прием пищи помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови.
Чтобы разнообразить питание утром, предлагаем сразу пять вариантов быстрых и полезных завтраков. Их можно готовить с понедельника по пятницу, а самые удачные рецепты – повторить на выходных.
1. Итак, во-первых, это завтрак для гурманов с яйцом и авокадо.
Ингредиенты:
- Хлеб – 2 ломтика
- Яйцо – 2 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Сыр – 50 г
- Соль и перец – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Разделываем авокадо. Для этого плод следует почистить, располовинить и избавить от косточки. От каждой части авокадо отрезаем по кусочку. Они нам понадобятся позднее.
Шаг 2
Затем у ломтика хлеба вырезаем "сердцевину". И в таком виде обжариваем его с двух сторон на смазанной растительном масле сковороде.
Шаг 3
Далее в выемку выкладываем авокадо и вбиваем яйцо.
Шаг 4
Солим, перчим, посыпаем тертым сыром и накрываем сковороду крышкой. Жарим минут 5 – 10. Питательный и вкусный завтрак готов!
2. Во-вторых, предлагаем на редкость незамысловатый рецепт завтрака для всей семьи.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 лист
- Сыр – 200 г
- Яйцо – 8 шт.
- Петрушка – полпучка
- Укроп – пучок
- Соль – полчайной ложки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Смешиваем тертый сыр с измельченной зеленью.
Шаг 2
Данное ассорти выкладываем на лист лаваша и скручиваем его в рулет, который нарезаем кусочками примерно 1,5 см толщиной.
Шаг 3
Получившиеся кружочки выкладываем в смазанную маслом сковороду.
Шаг 4
Взбиваем яйца с солью до однородной массы и заливаем ею рулетики лаваша с сыром и зеленью.
Шаг 5
Лепешку обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
3. В среду побаловать себя и своих близки можно сладким творожным завтраком.
Ингредиенты:
- Творожная масса – 150 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Багет
- Сметана – 1 ст. л.
- Киви – 2 шт.
- Ингредиенты для пропитки:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко – 30 мл
- Сахар – 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Творог, сметану и сахар следует перетереть до однородной массы.
Шаг 2
Киви нарезаем кубиками и добавляем в творожную смесь.
Шаг 3
Из багета необходимо нарезать сантиметровые ломтики. На один выкладываем творожную массу, а другим – накрываем.
Шаг 4
Соединяем ингредиенты для пропитки и взбиваем их.
Шаг 5
В молочно-яичной смеси смачиваем наши творожные бутерброды.
Шаг 6
Затем обжариваем их с двух сторон на растительном или сливочном масле.
4. Для четверга можно приберечь следующий рецепт. Он состоит из обычных продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан
- Брынза – 300 г
- Яйца – 1 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Сливочное масло – 10 г
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Яйцо взбиваем с помощью миксера, соединяем с молоком и мукой и снова взбиваем, пока не исчезнут все комочки.
Шаг 2
Разминаем в миске брынзу и добавляем ее в наше тесто, тщательно перемешав всю смесь до однородной массы.
Шаг 3
В смазанную сливочным маслом сковороду выливаем тесто и обжариваем лепешку с двух сторон, пока она не зарумянится.
5. И, наконец, в последний рабочий день, в пятницу, "Утро" предлагает приготовить легкий и в то же время сытный завтрак.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа
- Яйца – 5 шт.
- Сладкий перец – 1 шт
- Сыр – 150 г
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль и перец – по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Измельчаем лук и нарезаем кольцами перец.
Шаг 2
Лаваш режем пополам. На каждую половинку выкладываем кусочек перца, вбиваем яйцо, солим, перчим и посыпаем тертым сыром и зеленью.
Шаг 3
Сворачиваем лаваш конвертиком и смазываем его сверху взбитой яичной массой.
Шаг 4
Конвертики выпекаются в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" рассказало, как приготовить нестандартный завтрак.
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