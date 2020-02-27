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Завтрак на каждый день: оригинальные рецепты на скорую руку

Завтрак на каждый день: оригинальные рецепты на скорую руку
Фото: pixabay.com
Пять вариантов вкусных и полезных блюд

Завтрак, как известно, нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин и вовсе отдать врагу. Такого принципа придерживаются заложники диет.

Впрочем, польза завтрака очевидна. Он важен для работы мозга, заряжает организм энергией и насыщает его питательными веществами. Кроме того, по словам специалистов, первый прием пищи помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

Чтобы разнообразить питание утром, предлагаем сразу пять вариантов быстрых и полезных завтраков. Их можно готовить с понедельника по пятницу, а самые удачные рецепты – повторить на выходных.

1. Итак, во-первых, это завтрак для гурманов с яйцом и авокадо.  

Ингредиенты:

  • Хлеб – 2 ломтика
  • Яйцо – 2 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Соль и перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разделываем авокадо. Для этого плод следует почистить, располовинить и избавить от косточки. От каждой части авокадо отрезаем по кусочку. Они нам понадобятся позднее.

Шаг 2

Затем у ломтика хлеба вырезаем "сердцевину". И в таком виде обжариваем его с двух сторон на смазанной растительном масле сковороде.

Шаг 3

Далее в выемку выкладываем авокадо и вбиваем яйцо.

Шаг 4

Солим, перчим, посыпаем тертым сыром и накрываем сковороду крышкой. Жарим минут 5 – 10. Питательный и вкусный завтрак готов!

2. Во-вторых, предлагаем на редкость незамысловатый рецепт завтрака для всей семьи.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 лист
  • Сыр – 200 г
  • Яйцо – 8 шт.
  • Петрушка – полпучка
  • Укроп – пучок
  • Соль – полчайной ложки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем тертый сыр с измельченной зеленью. 

Шаг 2

Данное ассорти выкладываем на лист лаваша и скручиваем его в рулет, который нарезаем кусочками примерно 1,5 см толщиной. 

Шаг 3

Получившиеся кружочки выкладываем в смазанную маслом сковороду.

Шаг 4

Взбиваем яйца с солью до однородной массы и заливаем ею рулетики лаваша с сыром и зеленью.  

Шаг 5

Лепешку обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. 

3. В среду побаловать себя и своих близки можно сладким творожным завтраком.

Ингредиенты:

  • Творожная масса – 150 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Багет 
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Киви – 2 шт.
  • Ингредиенты для пропитки:
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 30 мл
  • Сахар  – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Творог, сметану и сахар следует перетереть до однородной массы. 

Шаг 2

Киви нарезаем кубиками и добавляем в творожную смесь. 

Шаг 3

Из багета необходимо нарезать сантиметровые ломтики. На один выкладываем творожную массу, а другим – накрываем. 

Шаг 4

Соединяем ингредиенты для пропитки и взбиваем их.

Шаг 5

В молочно-яичной смеси смачиваем наши творожные бутерброды. 

Шаг 6

Затем обжариваем их с двух сторон на растительном или сливочном масле. 

4. Для четверга можно приберечь следующий рецепт. Он состоит из обычных продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан
  • Брынза – 300 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Сливочное масло – 10 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Яйцо взбиваем с помощью миксера, соединяем с молоком и мукой и снова взбиваем, пока не исчезнут все комочки. 

Шаг 2

Разминаем в миске брынзу и добавляем ее в наше тесто, тщательно перемешав всю смесь до однородной массы. 

Шаг 3

В смазанную сливочным маслом сковороду выливаем тесто и обжариваем лепешку с двух сторон, пока она не зарумянится.

5. И, наконец, в последний рабочий день, в пятницу, "Утро" предлагает приготовить легкий и в то же время сытный завтрак.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа
  • Яйца – 5 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт
  • Сыр – 150 г
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соль и перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Измельчаем лук и нарезаем кольцами перец. 

Шаг 2

Лаваш режем пополам. На каждую половинку выкладываем кусочек перца, вбиваем яйцо, солим, перчим и посыпаем тертым сыром и зеленью. 

Шаг 3

Сворачиваем лаваш конвертиком и смазываем его сверху взбитой яичной массой. 

Шаг 4

Конвертики выпекаются в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить нестандартный завтрак. 

Ксения АНДРЕЕВА

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