Пять вариантов вкусных и полезных блюд

Завтрак, как известно, нужно съесть самому, обед разделить с другом, а ужин и вовсе отдать врагу. Такого принципа придерживаются заложники диет.

Впрочем, польза завтрака очевидна. Он важен для работы мозга, заряжает организм энергией и насыщает его питательными веществами. Кроме того, по словам специалистов, первый прием пищи помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

Чтобы разнообразить питание утром, предлагаем сразу пять вариантов быстрых и полезных завтраков. Их можно готовить с понедельника по пятницу, а самые удачные рецепты – повторить на выходных.

1. Итак, во-первых, это завтрак для гурманов с яйцом и авокадо.

Ингредиенты:

Хлеб – 2 ломтика

– 2 ломтика Яйцо – 2 шт.

– 2 шт. Авокадо – 1 шт.

– 1 шт. Сыр – 50 г

– 50 г Соль и перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Разделываем авокадо. Для этого плод следует почистить, располовинить и избавить от косточки. От каждой части авокадо отрезаем по кусочку. Они нам понадобятся позднее.

Шаг 2

Затем у ломтика хлеба вырезаем "сердцевину". И в таком виде обжариваем его с двух сторон на смазанной растительном масле сковороде.

Шаг 3

Далее в выемку выкладываем авокадо и вбиваем яйцо.

Шаг 4

Солим, перчим, посыпаем тертым сыром и накрываем сковороду крышкой. Жарим минут 5 – 10. Питательный и вкусный завтрак готов!

2. Во-вторых, предлагаем на редкость незамысловатый рецепт завтрака для всей семьи.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 лист

– 1 лист Сыр – 200 г

– 200 г Яйцо – 8 шт.

– 8 шт. Петрушка – полпучка

– полпучка Укроп – пучок

– пучок Соль – полчайной ложки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Смешиваем тертый сыр с измельченной зеленью.

Шаг 2

Данное ассорти выкладываем на лист лаваша и скручиваем его в рулет, который нарезаем кусочками примерно 1,5 см толщиной.

Шаг 3

Получившиеся кружочки выкладываем в смазанную маслом сковороду.

Шаг 4

Взбиваем яйца с солью до однородной массы и заливаем ею рулетики лаваша с сыром и зеленью.

Шаг 5

Лепешку обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.

3. В среду побаловать себя и своих близки можно сладким творожным завтраком.

Ингредиенты:

Творожная масса – 150 г

– 150 г Сахар – 2 ст. л.

– 2 ст. л. Багет

Сметана – 1 ст. л.

– 1 ст. л. Киви – 2 шт.

– 2 шт. Ингредиенты для пропитки:

Яйцо – 2 шт.

– 2 шт. Молоко – 30 мл

– 30 мл Сахар – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Творог, сметану и сахар следует перетереть до однородной массы.

Шаг 2

Киви нарезаем кубиками и добавляем в творожную смесь.

Шаг 3

Из багета необходимо нарезать сантиметровые ломтики. На один выкладываем творожную массу, а другим – накрываем.

Шаг 4

Соединяем ингредиенты для пропитки и взбиваем их.

Шаг 5

В молочно-яичной смеси смачиваем наши творожные бутерброды.

Шаг 6

Затем обжариваем их с двух сторон на растительном или сливочном масле.

4. Для четверга можно приберечь следующий рецепт. Он состоит из обычных продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

Ингредиенты:



Мука – 1 стакан

– 1 стакан Брынза – 300 г

– 300 г Яйца – 1 шт.

– 1 шт. Молоко – 1 стакан

– 1 стакан Сливочное масло – 10 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Яйцо взбиваем с помощью миксера, соединяем с молоком и мукой и снова взбиваем, пока не исчезнут все комочки.

Шаг 2

Разминаем в миске брынзу и добавляем ее в наше тесто, тщательно перемешав всю смесь до однородной массы.

Шаг 3

В смазанную сливочным маслом сковороду выливаем тесто и обжариваем лепешку с двух сторон, пока она не зарумянится.

5. И, наконец, в последний рабочий день, в пятницу, "Утро" предлагает приготовить легкий и в то же время сытный завтрак.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа

– 2 листа Яйца – 5 шт.

– 5 шт. Сладкий перец – 1 шт

– 1 шт Сыр – 150 г

– 150 г Зеленый лук – 1 пучок

– 1 пучок Соль и перец – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Измельчаем лук и нарезаем кольцами перец.

Шаг 2

Лаваш режем пополам. На каждую половинку выкладываем кусочек перца, вбиваем яйцо, солим, перчим и посыпаем тертым сыром и зеленью.

Шаг 3

Сворачиваем лаваш конвертиком и смазываем его сверху взбитой яичной массой.

Шаг 4

Конвертики выпекаются в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить нестандартный завтрак.

