Диетический крабовый салат: вкусно и быстро
Бывает так, что близких хочется порадовать чем-то необычным, вкусным и в то же время легким. Диетический салат с крабовыми палочками – отличная альтернатива привычным закускам. Домашние оценят блюдо по достоинству.
Ингредиенты салата:
- Капуста
белокочанная (молодая) – 200 г;
- Крабовые
палочки – 100 г;
- Огурец
свежий – 1 шт;
- Сыр
твердых сортов – 60 г;
- Майонез – 2-3 ст. ложки;
- Укроп
свежий – 2-3 веточки;
- Соль
– по вкусу;
- Перец
черный молотый – по вкусу.
Пошаговый рецепт салата с крабовыми палочками:
Шаг 1
Белокочанную капусту очищаем от верхних листиков, мелко шинкуем, перекладываем в миску, присыпаем солью и перемешиваем.
Шаг 2
Достаем из упаковки крабовые палочки для салата, нарезаем их шайбочками и добавляем к капусте.
Шаг 3
Берем огурец, моем и нарезаем соломкой и перекладываем в салатную миску.
Шаг 4
Сыр, согласно рецепту, натираем и добавляем к остальным ингредиентам.
Шаг 5
Моем и сушим укроп, после этого мелко рубим и высыпаем в салат. Заправляем блюдо майонезом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
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