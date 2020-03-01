Легкое блюдо понравится всем членам семьи

Бывает так, что близких хочется порадовать чем-то необычным, вкусным и в то же время легким. Диетический салат с крабовыми палочками – отличная альтернатива привычным закускам. Домашние оценят блюдо по достоинству.

Ингредиенты салата:

Капуста белокочанная (молодая) – 200 г;

Крабовые палочки – 100 г;

Огурец свежий – 1 шт;

Сыр твердых сортов – 60 г;

Майонез – 2-3 ст. ложки;

Укроп свежий – 2-3 веточки;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу.

Пошаговый рецепт салата с крабовыми палочками:

Шаг 1

Белокочанную капусту очищаем от верхних листиков, мелко шинкуем, перекладываем в миску, присыпаем солью и перемешиваем.

Шаг 2

Достаем из упаковки крабовые палочки для салата, нарезаем их шайбочками и добавляем к капусте.

Шаг 3

Берем огурец, моем и нарезаем соломкой и перекладываем в салатную миску.

Шаг 4

Сыр, согласно рецепту, натираем и добавляем к остальным ингредиентам.

Шаг 5

Моем и сушим укроп, после этого мелко рубим и высыпаем в салат. Заправляем блюдо майонезом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

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