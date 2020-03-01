Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Диетический крабовый салат: вкусно и быстро

Диетический крабовый салат: вкусно и быстро
Капустный салат. Фото: pixabay.com
Легкое блюдо понравится всем членам семьи

 Бывает так, что близких хочется порадовать чем-то необычным, вкусным и в то же время легким. Диетический салат с крабовыми палочками – отличная альтернатива привычным закускам. Домашние оценят блюдо по достоинству.

Ингредиенты салата:

  • Капуста белокочанная (молодая) – 200 г;

  • Крабовые палочки – 100 г;

  • Огурец свежий – 1 шт;

  • Сыр твердых сортов – 60 г;

  • Майонез – 2-3 ст. ложки;

  • Укроп свежий – 2-3 веточки;

  • Соль – по вкусу;

  • Перец черный молотый – по вкусу.

Пошаговый рецепт салата с крабовыми палочками:

Шаг 1

Белокочанную капусту очищаем от верхних листиков, мелко шинкуем, перекладываем в миску, присыпаем солью и перемешиваем.

Шаг 2

Достаем из упаковки крабовые палочки для салата, нарезаем их шайбочками и добавляем к капусте.

Шаг 3

Берем огурец, моем и нарезаем соломкой и перекладываем в салатную миску.

Шаг 4

Сыр, согласно рецепту, натираем и добавляем к остальным ингредиентам.

Шаг 5

Моем и сушим укроп, после этого мелко рубим и высыпаем в салат. Заправляем блюдо майонезом и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" писало о том, как приготовить вкусные постные лепешки на сковороде.

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей