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Полезное угощение на 8 Марта: зеленый салат с яблочно-ореховым чатни

Полезное угощение на 8 Марта: зеленый салат с яблочно-ореховым чатни
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рецепт необычной закуски поможет удивить гостей

Приближается самый нежный весенний праздник – 8 Марта. Казалось бы, уже невозможно удивить гостей за столом. Однако подав салат из зеленых овощей с яблочно-ореховым чатни, любая хозяйка получит массу комплиментов от собравшихся. Это оригинальный рецепт от шеф-повара ресторана "Бочка" Игоря Беднякова.

Ингредиенты:

1.Овощи зеленые в сиропе

  • Маринад для овощей – 70 мл
  • Пак-чой – 1 початок
  • Горох стручковый – 25 г
  • Мини-цукини – 2 шт.
  • Брокколи (разобрать на соцветия) – 30 г
  • Мини-патиссоны – 2 шт.
  • Спаржа (предварительно очищенная) – 3 шт.
  • Бобы  – 15 г


2. Для яблочно-орехового чатни:

  • Сок лайма – 55 мл
  • Кешью жареный – 150 г
  • Яблоки очищенные, без сердцевины – 200 г
  • Корень имбиря – 20 г
  • Кинза – 10 г
  • Мята – 10 г
  • Перец чили – 1 шт
  • Соль  – 8 г
  • Сахар – 15 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Все овощи предварительно обработать. Особенно плотные: их можно проколоть зубочисткой. Сложить в миску и залить ананасовым соком. Оставить на 6 часов.

Шаг 2

Имбирь мелко порубить и измельчить блендером с 1/2 подготовленного сока лайма. Добавить яблоки, орехи, оставшийся сок лайма, соль, сахар и еще раз измельчит. Перец чили нарезать очень мелким кубиком, добавить кинзу, мяту. Все снова взболтать.

Шаг 3

На тарелку выложить горкой яблочно-ореховый чатни, размазать его при помощи силиконовой лопатки. Вынуть овощи из сиропа, просушить, заправить соусом дрессинг-васаби и выложить горкой на чатни. Блюдо украсить ростками подсолнечника, пудрой из фисташек и тыквенными семечками.

Оригинальное угощение от шеф-повара готово. Приятного аппетита! 

Ксения АНДРЕЕВА

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