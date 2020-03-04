Полезное угощение на 8 Марта: зеленый салат с яблочно-ореховым чатни
Приближается самый нежный весенний праздник – 8 Марта. Казалось бы, уже невозможно удивить гостей за столом. Однако подав салат из зеленых овощей с яблочно-ореховым чатни, любая хозяйка получит массу комплиментов от собравшихся. Это оригинальный рецепт от шеф-повара ресторана "Бочка" Игоря Беднякова.
Ингредиенты:
1.Овощи зеленые в сиропе
- Маринад для овощей – 70 мл
- Пак-чой – 1 початок
- Горох стручковый – 25 г
- Мини-цукини – 2 шт.
- Брокколи (разобрать на соцветия) – 30 г
- Мини-патиссоны – 2 шт.
- Спаржа (предварительно очищенная) – 3 шт.
- Бобы – 15 г
2. Для яблочно-орехового чатни:
- Сок лайма – 55 мл
- Кешью жареный – 150 г
- Яблоки очищенные, без сердцевины – 200 г
- Корень имбиря – 20 г
- Кинза – 10 г
- Мята – 10 г
- Перец чили – 1 шт
- Соль – 8 г
- Сахар – 15 г
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Все овощи предварительно обработать. Особенно плотные: их можно проколоть зубочисткой. Сложить в миску и залить ананасовым соком. Оставить на 6 часов.
Шаг 2
Имбирь мелко порубить и измельчить блендером с 1/2 подготовленного сока лайма. Добавить яблоки, орехи, оставшийся сок лайма, соль, сахар и еще раз измельчит. Перец чили нарезать очень мелким кубиком, добавить кинзу, мяту. Все снова взболтать.
Шаг 3
На тарелку выложить горкой яблочно-ореховый чатни, размазать его при помощи силиконовой лопатки. Вынуть овощи из сиропа, просушить, заправить соусом дрессинг-васаби и выложить горкой на чатни. Блюдо украсить ростками подсолнечника, пудрой из фисташек и тыквенными семечками.
Оригинальное угощение от шеф-повара готово. Приятного аппетита!
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