Рецепт необычной закуски поможет удивить гостей

Приближается самый нежный весенний праздник – 8 Марта. Казалось бы, уже невозможно удивить гостей за столом. Однако подав салат из зеленых овощей с яблочно-ореховым чатни, любая хозяйка получит массу комплиментов от собравшихся. Это оригинальный рецепт от шеф-повара ресторана "Бочка" Игоря Беднякова.

Ингредиенты:

1.Овощи зеленые в сиропе

Маринад для овощей – 70 мл

– 70 мл Пак-чой – 1 початок

– 1 початок Горох стручковый – 25 г

– 25 г Мини-цукини – 2 шт.

– 2 шт. Брокколи (разобрать на соцветия) – 30 г

– 30 г Мини-патиссоны – 2 шт.

– 2 шт. Спаржа (предварительно очищенная) – 3 шт.

– 3 шт. Бобы – 15 г





2. Для яблочно-орехового чатни:

Сок лайма – 55 мл

– 55 мл Кешью жареный – 150 г

– 150 г Яблоки очищенные, без сердцевины – 200 г

– 200 г Корень имбиря – 20 г

– 20 г Кинза – 10 г

– 10 г Мята – 10 г

– 10 г Перец чили – 1 шт

– 1 шт Соль – 8 г

– 8 г Сахар – 15 г

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Все овощи предварительно обработать. Особенно плотные: их можно проколоть зубочисткой. Сложить в миску и залить ананасовым соком. Оставить на 6 часов.

Шаг 2

Имбирь мелко порубить и измельчить блендером с 1/2 подготовленного сока лайма. Добавить яблоки, орехи, оставшийся сок лайма, соль, сахар и еще раз измельчит. Перец чили нарезать очень мелким кубиком, добавить кинзу, мяту. Все снова взболтать.

Шаг 3

На тарелку выложить горкой яблочно-ореховый чатни, размазать его при помощи силиконовой лопатки. Вынуть овощи из сиропа, просушить, заправить соусом дрессинг-васаби и выложить горкой на чатни. Блюдо украсить ростками подсолнечника, пудрой из фисташек и тыквенными семечками.

Оригинальное угощение от шеф-повара готово. Приятного аппетита!