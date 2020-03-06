Завтрак за 10 минут: три оригинальных рецепта сделают утро добрым
Заменить надоевшие бутерброды и каши на завтрак можно не только яичницей, но и более необычными вариантами перекуса. Эти сытные блюда отличаются интересной подачей и оригинальным вкусом. Кроме того, приготовление займет не больше 10 минут. "Утро" делится тремя рецептами простого и полезного завтрака из яиц.
Ингредиенты для быстрого завтрака:
- Яйцо – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Хлеб – 1 шт.
- Сыр
- Зелень
- Сметана
- Растительное масло
Пошаговый рецепт завтрака на скорую руку:
Шаг 1
Первый вариант простого завтрака – картофельный омлет. Клубень натираем и вбиваем в него сырое яйцо. Добавляем соль, перец и зелень по желанию, выкладываем на сковородку и обжариваем на растительном или сливочном масле с двух сторон. Быстрый завтрак с картофелем готов!
Шаг 2
Утром также можно приготовить необычный салат из яйца. Для этого понадобится вареное яйцо и обжаренный до золотистого цвета лук. Яйцо натираем или просто разминаем в тарелке вилкой, добавляем лук и заправляем сметаной. В этот простой и вкусный салат также можно добавить сыр или любые другие овощи. Питательный завтрак из яйца готов!
Шаг 3
Оригинальная яичница-глазунья станет третьим вариантом утреннего блюда. Берем ломтик хлеба и в центре куска вырезаем круг с помощью стакана. Обе части продукта обжариваем с одной стороны, а затем переворачиваем. В центр ломтика с вырезанным кругом разбиваем яйцо. Оба куска посыпаем зеленью и тертым сыром. Красивая и сытная яичница с зеленью готова!
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" публиковало рецепт нестандартного завтрака.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ