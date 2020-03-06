Варианты простых и вкусных блюд из яиц

Заменить надоевшие бутерброды и каши на завтрак можно не только яичницей, но и более необычными вариантами перекуса. Эти сытные блюда отличаются интересной подачей и оригинальным вкусом. Кроме того, приготовление займет не больше 10 минут. "Утро" делится тремя рецептами простого и полезного завтрака из яиц.

Ингредиенты для быстрого завтрака:

Яйцо – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Хлеб – 1 шт.

Сыр

Зелень

Сметана

Растительное масло

Пошаговый рецепт завтрака на скорую руку:

Шаг 1

Первый вариант простого завтрака – картофельный омлет. Клубень натираем и вбиваем в него сырое яйцо. Добавляем соль, перец и зелень по желанию, выкладываем на сковородку и обжариваем на растительном или сливочном масле с двух сторон. Быстрый завтрак с картофелем готов!

Шаг 2

Утром также можно приготовить необычный салат из яйца. Для этого понадобится вареное яйцо и обжаренный до золотистого цвета лук. Яйцо натираем или просто разминаем в тарелке вилкой, добавляем лук и заправляем сметаной. В этот простой и вкусный салат также можно добавить сыр или любые другие овощи. Питательный завтрак из яйца готов!

Шаг 3

Оригинальная яичница-глазунья станет третьим вариантом утреннего блюда. Берем ломтик хлеба и в центре куска вырезаем круг с помощью стакана. Обе части продукта обжариваем с одной стороны, а затем переворачиваем. В центр ломтика с вырезанным кругом разбиваем яйцо. Оба куска посыпаем зеленью и тертым сыром. Красивая и сытная яичница с зеленью готова!

Приятного аппетита!

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