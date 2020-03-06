Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Салат "Мимоза": рецепт с копченым лососем и кальмарами под домашним майонезом

Салат "Мимоза": рецепт с копченым лососем и кальмарами под домашним майонезом
Фото: digifoodstock.com/CTK/globallookpress.com
Оригинальное блюдо украсит стол к 8 марта

Популярный в России салат "Мимоза" можно сделать еще вкуснее, если поменять несколько ингредиентов и приготовить заправку самостоятельно. Необычная закуска входит в список весенних рецептов от шеф-повара образовательного проекта "Шатология" Марианны Орлинковой.

Ингредиенты салата "Мимоза":

  • Филе копченого лосося – 200 гр.
  • Филе кальмара – 200 гр.
  • Сыр, например, чеддер или эмменталь – 200 гр.
  • Яйца – 8 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Яблоко сорта гренни смит – 1шт. 
  • Каперсы – 2 ст.л. 
  • Яблочный уксус  – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Копченая паприка – 0,5 ч.л. 

Ингредиенты для приготовления майонеза:

  • Яйцо – 1 шт. 
  • Филе анчоусов – 4-7 шт. (можно заменить 100 граммами консервированного тунца)
  • Дижонская горчица – 1 ст.л.
  • Белый винный уксус – 1 ст.л.
  • Сахар и соль – по 1 ст.л.
  • Растительное масло – 300 мл. 

Пошаговый рецепт салата "Мимоза":

Шаг 1

Для приготовления домашнего майонеза соедините в стакане для погружного блендера или другом узком высоком контейнере все ингредиенты (они должны быть комнатной температуры), кроме тунца и масла. Долейте 100 мл масла и взбейте погружным блендером на максимальной скорости до однородности. Добавьте еще 100 мл и снова взбейте – у вас получится эмульсия. Вылейте оставшееся масло и взбейте – эмульсия станет очень густой. В конце вмешайте размятый тунец. Такой майонез хранится под крышкой в холодильнике до 10 дней. Если вы хотите сделать его более текучим, добавьте немного теплой воды.

Шаг 2

Лук для салата очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. Смешайте с 2 ст. л. уксуса, 0,5 ст. л. соли и 0,5 ст. л. сахара. Перемешайте руками. Залейте примерно 2 стаканами кипятка, оставьте на 30 сек. (не больше!), затем откиньте на дуршлаг и промойте ледяной водой. Смешайте с оставшимся уксусом, солью и сахаром и оставьте на 15–20 мин. Затем снова промойте ледяной водой и обсушите в дуршлаге. Смешайте с 2 ст. л. майонеза.

Шаг 3

Яйца сварите вкрутую, 8–9 мин. Остудите под холодной водой и очистите. 3 желтка отложите для подачи, остальное мелко порубите и смешайте с 3 ст. л. майонеза и каперсами.

Шаг 4

Кальмар очистите от наружного и внутреннего слоя пленочки, нарежьте небольшими кусочками, залейте чайником кипятка на 2–3 мин. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 5

Нарежьте рыбу небольшими кусочками.

Шаг 6

Натрите сыр на терке, посыпьте паприкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, смешайте с 1 ч. л. майонеза.

Шаг 8

Возьмите широкие стаканы или бокалы рокс и выложите слоями: яица – кальмары – лук – сыр – яблоко – рыба. Аккуратно посыпьте салат в каждом бокале тертым желтком, натирая его непосредственно в бокал.

Салат "Мимоза" готов!

Ранее "Утро" делилось еще одним весенним рецептом шеф-повара. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Президент Турции временно отступил от Сирии

На сегодняшний момент турецкий лидер боится потерять рынок помидоров в РФ и российских туристов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей