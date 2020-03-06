Оригинальное блюдо украсит стол к 8 марта

Популярный в России салат "Мимоза" можно сделать еще вкуснее, если поменять несколько ингредиентов и приготовить заправку самостоятельно. Необычная закуска входит в список весенних рецептов от шеф-повара образовательного проекта "Шатология" Марианны Орлинковой.

Ингредиенты салата "Мимоза":

Филе копченого лосося – 200 гр.

Филе кальмара – 200 гр.

Сыр, например, чеддер или эмменталь – 200 гр.

Яйца – 8 шт.

Лук – 2 шт.

Яблоко сорта гренни смит – 1шт.

Каперсы – 2 ст.л.

Яблочный уксус – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Копченая паприка – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для приготовления майонеза:

Яйцо – 1 шт.

Филе анчоусов – 4-7 шт. (можно заменить 100 граммами консервированного тунца)

Дижонская горчица – 1 ст.л.

Белый винный уксус – 1 ст.л.

Сахар и соль – по 1 ст.л.

Растительное масло – 300 мл.

Пошаговый рецепт салата "Мимоза":

Шаг 1

Для приготовления домашнего майонеза соедините в стакане для погружного блендера или другом узком высоком контейнере все ингредиенты (они должны быть комнатной температуры), кроме тунца и масла. Долейте 100 мл масла и взбейте погружным блендером на максимальной скорости до однородности. Добавьте еще 100 мл и снова взбейте – у вас получится эмульсия. Вылейте оставшееся масло и взбейте – эмульсия станет очень густой. В конце вмешайте размятый тунец. Такой майонез хранится под крышкой в холодильнике до 10 дней. Если вы хотите сделать его более текучим, добавьте немного теплой воды.

Шаг 2

Лук для салата очистите и нарежьте тонкими четвертинками колец. Смешайте с 2 ст. л. уксуса, 0,5 ст. л. соли и 0,5 ст. л. сахара. Перемешайте руками. Залейте примерно 2 стаканами кипятка, оставьте на 30 сек. (не больше!), затем откиньте на дуршлаг и промойте ледяной водой. Смешайте с оставшимся уксусом, солью и сахаром и оставьте на 15–20 мин. Затем снова промойте ледяной водой и обсушите в дуршлаге. Смешайте с 2 ст. л. майонеза.

Шаг 3

Яйца сварите вкрутую, 8–9 мин. Остудите под холодной водой и очистите. 3 желтка отложите для подачи, остальное мелко порубите и смешайте с 3 ст. л. майонеза и каперсами.

Шаг 4

Кальмар очистите от наружного и внутреннего слоя пленочки, нарежьте небольшими кусочками, залейте чайником кипятка на 2–3 мин. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 5

Нарежьте рыбу небольшими кусочками.

Шаг 6

Натрите сыр на терке, посыпьте паприкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 7

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, смешайте с 1 ч. л. майонеза.

Шаг 8

Возьмите широкие стаканы или бокалы рокс и выложите слоями: яица – кальмары – лук – сыр – яблоко – рыба. Аккуратно посыпьте салат в каждом бокале тертым желтком, натирая его непосредственно в бокал.



Салат "Мимоза" готов!

Ранее "Утро" делилось еще одним весенним рецептом шеф-повара.