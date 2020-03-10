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Просто и быстро: рецепт оригинальной закуски с селедкой

Просто и быстро: рецепт оригинальной закуски с селедкой
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Прекрасная альтернатива "шубе"

Эта вкусная, а главное быстрая закуска станет отличным дополнением к  любому столу. Необычное сочетание привычных ингредиентов – интересная и низкокалорийная альтернатива селедке под шубой.

Ингредиенты:

  •  Слабосоленая сельдь  – 250 г
  •  Свекла – 2 шт.
  •  Творожный сыр – 3 ст. л.
  •  Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Хлеб (по вкусу,  можно использовать цельнозерновой или бородинский) 10 – 15 ломтиков.
  • Зелень – для украшения
  • Специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отварить и очистить свеклу и морковь. Овощи также можно пожарить ломтиками в масле на сковородке, потушить или запечь в духовке со специями – это придаст блюду пикантности. 

Шаг 2

Нарезать овощи небольшими кусочками, размельчить: по желанию, можно использовать блендер (для более нежной консистенции) или терку. Добавить в полученную массу творожный сыр и специи по вкусу, перемешать. 

Шаг 3

Хлеб порезать на небольшие тонкие ломтики, поджарить на сковороде с маслом или запечь в духовке до образования хрустящей корочки.

Шаг 4

Нарезать селедку небольшими кусочками, лук – колечками. Так же в качестве дополнения можно использовать зеленый лук.

Шаг 5

Намазать на хлеб свекольную массу, сверху положить кусочек сельди, украсить луком и зеленью по желанию.


Быстрая и вкусная закуска готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом быстрых горячих бутербродов для вкусного завтрака.

Фоторепортаж
Шедевр: экспресс-закуска к праздничному столу
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Александра АКСЕНОВА

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