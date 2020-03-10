Прекрасная альтернатива "шубе"

Эта вкусная, а главное быстрая закуска станет отличным дополнением к любому столу. Необычное сочетание привычных ингредиентов – интересная и низкокалорийная альтернатива селедке под шубой.

Ингредиенты:

Слабосоленая сельдь – 250 г

Свекла – 2 шт.

Творожный сыр – 3 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Хлеб (по вкусу, можно использовать цельнозерновой или бородинский) 10 – 15 ломтиков.

Зелень – для украшения

Специи – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Отварить и очистить свеклу и морковь. Овощи также можно пожарить ломтиками в масле на сковородке, потушить или запечь в духовке со специями – это придаст блюду пикантности.

Шаг 2

Нарезать овощи небольшими кусочками, размельчить: по желанию, можно использовать блендер (для более нежной консистенции) или терку. Добавить в полученную массу творожный сыр и специи по вкусу, перемешать.

Шаг 3

Хлеб порезать на небольшие тонкие ломтики, поджарить на сковороде с маслом или запечь в духовке до образования хрустящей корочки.

Шаг 4

Нарезать селедку небольшими кусочками, лук – колечками. Так же в качестве дополнения можно использовать зеленый лук.

Шаг 5

Намазать на хлеб свекольную массу, сверху положить кусочек сельди, украсить луком и зеленью по желанию.





Быстрая и вкусная закуска готова. Приятного аппетита!

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