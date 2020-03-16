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Нежный и сочный: рецепт пирога с курицей

Нежный и сочный: рецепт пирога с курицей
Фото: pixabay.com
Несложный рецепт вкуснейшей выпечки

Этот невероятно вкусный пирог с сочной начинкой готовится на удивление просто.

Ингредиенты:

  • Масло – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Сода– 1/2 ч.л.
  • Уксус – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Мука– 350 г
  • Вареная курица – 200 г
  • Яйцо – 5 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Сыр – 200 г


Пошаговый рецепт:

Шаг 1

  Смешать теплое масло и сметану, добавить соль, гашеную соду и муку. Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 15-20 минут.

Шаг 2

Пока тесто настаивается, готовим начинку. Нарезать лук кольцами и обжарить на небольшом огне до образования золотистой корочки.

Шаг 3

Разрезаем вареное куриное мясо на кусочки. При желании можно обжарить его вместе с луком.

Шаг 4

Разделить тесто на две части. Выложить одну на противень  и начинить курицей и луком. 

Шаг 5

Сверху разбить яйца, посыпать тертым сыром и накрыть вторым пластом теста.

Шаг 6

Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Вкусный пирог с сочной куриной начинкой готов! Приятного аппетита!

Александра АКСЕНОВА

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