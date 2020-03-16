Несложный рецепт вкуснейшей выпечки

Этот невероятно вкусный пирог с сочной начинкой готовится на удивление просто.

Ингредиенты:

Масло – 200 г

Сметана – 200 г

Сода– 1/2 ч.л.

Уксус – 1/2 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Мука– 350 г

Вареная курица – 200 г

Яйцо – 5 шт.

Лук – 2 шт.

Сыр – 200 г





Пошаговый рецепт:



Шаг 1

Смешать теплое масло и сметану, добавить соль, гашеную соду и муку. Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 15-20 минут.

Шаг 2

Пока тесто настаивается, готовим начинку. Нарезать лук кольцами и обжарить на небольшом огне до образования золотистой корочки.

Шаг 3

Разрезаем вареное куриное мясо на кусочки. При желании можно обжарить его вместе с луком.

Шаг 4

Разделить тесто на две части. Выложить одну на противень и начинить курицей и луком.

Шаг 5

Сверху разбить яйца, посыпать тертым сыром и накрыть вторым пластом теста.

Шаг 6

Ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Вкусный пирог с сочной куриной начинкой готов! Приятного аппетита!