Суп из овощей – вкусное, очень полезное и питательное блюдо. Вы легко приготовите его без кулинарных навыков, соблюдая простой алгоритм действий

Это диетическое блюдо можно есть каждый день, не беспокоясь за лишние килограммы и стройность фигуры. Оно укрепляет иммунитет, насыщает организм ценными микрокомпонентами и отлично утоляет голод. Овощной суп хорошо подойдет для семейного стола, можно подавать блюдо, если вы принимаете дорогих гостей: близких друзей или родственников.



Ингредиенты на 4 порции:

Брокколи – полкочана

Цветная капуста – полкочана

Лук репчатый – 1штука

Морковь – 1 штука

Зеленый горошек – две горсти

Фасоль стручковая – две горсти

Стебель сельдерея – 2 штуки

Помидор – 1 штука

Болгарский перец – 1 штука

Кабачок – 1 штука





Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность – 35-45 ккал.

Белки – 1,5-2 грамма.

Жиры – 1,5-2 гр.

Углеводы – 6 гр



Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Для приготовления овощного блюда возьмите большую кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Параллельно с этим готовьте остальные ингредиенты (если нужно, предварительно разморозьте их).

Шаг 2

Картофель и кабачки нарежьте брусочками, разделите брокколи и капусту на соцветия. Затем мелко порежьте лук и натрите морковку на терке. Приготовленные картошку, капусту, брокколи и кабачки киньте в кипящую воду. Пока суп готовится, пожарьте при помощи растительного масла на сковороде лук и сельдерей. По истечении пяти минут добавьте морковку, потушите 7-10 минут, а затем добавьте эти ингредиенты в кастрюлю.

Шаг 3

На следующем этапе обжарьте помидор и перец, а затем закиньте их в кипящую жидкость, а следом – горошек и фасоль. Варите диетический суп с овощами на протяжении 15-20 минут. Когда все готово, приправьте овощное блюдо чесночком (предварительно измельчите), перцем, солью и зеленью.

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