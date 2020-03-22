Овощной суп: рецепт легкого первого
Это диетическое блюдо можно есть каждый день, не беспокоясь за лишние килограммы и стройность
фигуры. Оно укрепляет иммунитет, насыщает организм ценными микрокомпонентами и
отлично утоляет голод. Овощной суп хорошо подойдет для семейного стола, можно
подавать блюдо, если вы принимаете дорогих гостей: близких друзей или
родственников.
Ингредиенты на 4 порции:
- Брокколи – полкочана
- Цветная капуста – полкочана
- Лук репчатый – 1штука
- Морковь – 1 штука
- Зеленый горошек – две горсти
- Фасоль стручковая – две горсти
- Стебель сельдерея – 2 штуки
- Помидор – 1 штука
- Болгарский перец – 1 штука
- Кабачок – 1 штука
Пищевая и энергетическая ценность:
Калорийность – 35-45 ккал.
Белки – 1,5-2 грамма.
Жиры – 1,5-2 гр.
Углеводы – 6 гр
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Для приготовления овощного блюда возьмите большую кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Параллельно с этим готовьте остальные ингредиенты (если нужно, предварительно разморозьте их).
Шаг 2
Картофель и кабачки нарежьте брусочками, разделите брокколи и капусту на соцветия. Затем мелко порежьте лук и натрите морковку на терке. Приготовленные картошку, капусту, брокколи и кабачки киньте в кипящую воду. Пока суп готовится, пожарьте при помощи растительного масла на сковороде лук и сельдерей. По истечении пяти минут добавьте морковку, потушите 7-10 минут, а затем добавьте эти ингредиенты в кастрюлю.
Шаг 3
На следующем этапе обжарьте помидор и перец, а затем закиньте их в кипящую жидкость, а следом – горошек и фасоль. Варите диетический суп с овощами на протяжении 15-20 минут. Когда все готово, приправьте овощное блюдо чесночком (предварительно измельчите), перцем, солью и зеленью.
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