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Овощной суп: рецепт легкого первого

Овощной суп: рецепт легкого первого
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Суп из овощей – вкусное, очень полезное и питательное блюдо. Вы легко приготовите его без кулинарных навыков, соблюдая простой алгоритм действий

Это диетическое блюдо можно есть каждый день, не беспокоясь за лишние килограммы и стройность фигуры. Оно укрепляет иммунитет, насыщает организм ценными микрокомпонентами и отлично утоляет голод. Овощной суп хорошо подойдет для семейного стола, можно подавать блюдо, если вы принимаете дорогих гостей: близких друзей или родственников.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Брокколи – полкочана
  • Цветная капуста – полкочана
  • Лук репчатый –  1штука
  • Морковь – 1 штука
  • Зеленый горошек – две горсти
  • Фасоль стручковая  – две горсти
  • Стебель сельдерея – 2 штуки
  • Помидор – 1 штука
  • Болгарский перец – 1 штука
  • Кабачок – 1 штука


Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность – 35-45 ккал.

Белки – 1,5-2 грамма.

Жиры – 1,5-2 гр.

Углеводы – 6 гр 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Для приготовления овощного блюда возьмите большую кастрюлю и залейте водой. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Параллельно с этим готовьте остальные ингредиенты (если нужно, предварительно разморозьте их).

Шаг 2

Картофель и кабачки нарежьте брусочками, разделите брокколи и капусту на соцветия. Затем мелко порежьте лук и натрите морковку на терке. Приготовленные картошку, капусту, брокколи и кабачки киньте в кипящую воду. Пока суп готовится, пожарьте при помощи растительного масла на сковороде лук и сельдерей. По истечении пяти минут добавьте морковку, потушите 7-10 минут, а затем добавьте эти ингредиенты в кастрюлю.

Шаг 3

На следующем этапе обжарьте помидор и перец, а затем закиньте их в кипящую жидкость, а следом – горошек и фасоль. Варите диетический суп с овощами на протяжении 15-20 минут. Когда все готово, приправьте овощное блюдо чесночком (предварительно измельчите), перцем, солью и зеленью. 

Ранее "Утро" делилось рецептом хитрой лепешки без муки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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