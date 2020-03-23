Вкусный и сытный деликатес украсит стол в любой день

Сочная индейка в духовке готовится по очень простому классическому рецепту. Если вы не обладаете большим кулинарным опытом, не расстраивайтесь: соблюдая несложный пошаговый алгоритм, вы легко справитесь. Блюдо украсит обеденный или торжественный стол. С его помощью вы приятно удивите близких и дорогих людей.

Ингредиенты на 4 порции:

Мясо индейки – 1 кг

Апельсин – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Сливочное масло – 40 г

Морковь – 30 г

Соль

Перец

Специи

Пищевая и энергетическая ценность:

Калорийность 140 – 160 ккал.

Белки – 14 г

Жиры – 8 г

Углеводы – 3 г

Пошаговый рецепт сочной индейки в духовке:

Шаг 1

Сначала приготовьте рассол. Растворите соль и сахар в кипятке, добавьте мелко нарезанные морковь и лук, а также специи и приправы по вкусу. Подойдут кориандр, корица и перец. Помойте индейку и опустите в рассол. Залейте мясо прохладной водой так, чтобы она полностью покрывала птицу. Мясо должно мариноваться при комнатной температуре 50 – 60 часов.

Шаг 2

Когда индейка настоится, смешайте сливочное масло со специями и натрите им птицу. Это один из секретов рецепта, который сделает блюдо сочным. Затем опустите апельсин в кипящую воду на несколько минут. Воткните в кожуру гвоздики и положите фрукт внутрь мяса вместе с разрезанной поперек головкой чеснока. Затем зашейте птицу нитками.

Шаг 3

Индейка в духовке выпекается в большом рукаве или фольге. Она не должна соприкасаться с мясом, поэтому лучше использовать зубочистки. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте подготовленную птицу на протяжении 40 – 45 минут. Убавьте температуру до 180 градусов и запекайте до готовности – это займет около трех часов.

Ароматная индейка с апельсинами и чесноком готова. Приятного аппетита!

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