Сочная индейка в духовке: простой рецепт ароматного блюда
Сочная индейка в духовке готовится по очень простому классическому рецепту. Если вы не обладаете большим кулинарным опытом, не расстраивайтесь: соблюдая несложный пошаговый алгоритм, вы легко справитесь. Блюдо украсит обеденный или торжественный стол. С его помощью вы приятно удивите близких и дорогих людей.
Ингредиенты на 4 порции:
- Мясо индейки – 1 кг
- Апельсин – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Сливочное масло – 40 г
- Морковь – 30 г
- Соль
- Перец
- Специи
Пищевая и энергетическая ценность:
Калорийность 140 – 160 ккал.
Белки – 14 г
Жиры – 8 г
Углеводы – 3 г
Пошаговый рецепт сочной индейки в духовке:
Шаг 1
Сначала приготовьте рассол. Растворите соль и сахар в кипятке, добавьте мелко нарезанные морковь и лук, а также специи и приправы по вкусу. Подойдут кориандр, корица и перец. Помойте индейку и опустите в рассол. Залейте мясо прохладной водой так, чтобы она полностью покрывала птицу. Мясо должно мариноваться при комнатной температуре 50 – 60 часов.
Шаг 2
Когда индейка настоится, смешайте сливочное масло со специями и натрите им птицу. Это один из секретов рецепта, который сделает блюдо сочным. Затем опустите апельсин в кипящую воду на несколько минут. Воткните в кожуру гвоздики и положите фрукт внутрь мяса вместе с разрезанной поперек головкой чеснока. Затем зашейте птицу нитками.
Шаг 3
Индейка в духовке выпекается в большом рукаве или фольге. Она не должна соприкасаться с мясом, поэтому лучше использовать зубочистки. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте подготовленную птицу на протяжении 40 – 45 минут. Убавьте температуру до 180 градусов и запекайте до готовности – это займет около трех часов.
Ароматная индейка с апельсинами и чесноком готова. Приятного аппетита!
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