Пошаговый рецепт для перекуса на скорую руку

Нехитрое угощение придется по вкусу всей семье. Для закуски нужны самые простые ингредиенты.

Продукты: килька, черный или серый хлеб, вареные яйца, зеленый лук, свежий огурец, майонез или горчица.

Приготовление бутербродов с килькой:

Нарезать хлеб ломтиками, выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарить до корочки с двух сторон. Отварить яйца, огурец почистить и нарезать тонкими ломтиками. Мелко нарезать зеленый лук. Кильку очистить – удалить хвосты, головы и внутренности.

На обжаренный хлеб намазать майонез (можно сделать домашний, так вкуснее и полезнее) или горчицу, сверху положить нарезанные ломтиками яйца. На них выложить кильку и присыпать зеленью. Бутерброды по-студенчески готовы.

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