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Сытный завтрак за 10 минут: яичница по-деревенски

Сытный завтрак за 10 минут: яичница по-деревенски
Фото: Paul Meima/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт простого блюда с картофелем и зеленью

Накормить семью быстрым и сытным завтраком можно, приготовив яичницу по домашнему рецепту. Аппетитное блюдо займет не больше 10 минут, зато подарит силы и энергию на весь день.

Ингредиенты для вкусного завтрака: яйца – 2 шт., картофель - 2 шт., сливки – 150 мл, лук – 1 шт., топленое сало – 1 ст. л., зелень, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления яичницы на сковороде: сначала чистим картофель, режем его на небольшие кусочки и обжариваем на топленом сале до полуготовности.

Когда картофель станет румяным и золотистым, добавляем в сковороду лук, зелень и специи. Готовим на медленном огне, постоянно помешивая.

В отдельной миске взбиваем яйца со сливками, чтобы получилась однородная смесь. Заливаем ей жареные овощи и накрываем ароматное блюдо крышкой на 10-15 минут.

Яичница по-деревенски с картофелем и луком готова. Подать сытное блюдо на завтрак можно со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрых горячих бутербродов с яйцом и картошкой на завтрак.

Карина СИРАЗОВА

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