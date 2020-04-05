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Простые горячие бутерброды: рецепт с сыром и луком

Простые горячие бутерброды: рецепт с сыром и луком
Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт приготовления ароматной закуски

Горячие бутерброды легко готовятся из бюджетных ингредиентов. Процесс приготовления не займет много времени и идеально подойдет для быстрого завтрака.

Ингредиенты для горячих бутербродов: лук – 2 шт, яйца – 2 шт, сыр – 50 г, мука – 2 ч.л., батон, масло растительное для жарки, соль и перец по вкусу, мука.

Приготовление горячих бутербродов:

Две луковицы очищаем и нарезаем на небольшие кубики. Натираем сыр на мелкой терке и смешиваем его с луком и взбитыми яйцами. Смесь перемешиваем до однородности. 

Заготовку для горячих бутербродов солим и перчим по вкусу, добавляем к начинке две чайной ложки муки и снова перемешиваем. Нарезаем один батон на небольшие кусочки. 

На каждый кусочек хлеба выкладываем луковую смесь и обжариваем на растительном или сливочном масле с двух сторон до образования золотистой корочки. Для лучшей прожарки бутерброды надо сначала выложить на сковороду начинкой вниз. 

Готовую закуску можно украсить зеленью по вкусу и подавать к столу. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом бутербродов на завтрак за 15 минут.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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