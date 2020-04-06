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Без замешивания теста: рецепт луковой лепешки с сыром

Без замешивания теста: рецепт луковой лепешки с сыром
Фото: pixabay.com
Пошаговое приготовление горячего блюда на сковороде

Для лукового пирога с сыром не нужно специально замешивать тесто, что сильно облегчает приготовление. Блюдо станет идеальным обедом для всей семьи или сытной закуской.

Ингредиенты для лукового пирога с сыром: репчатый лук – 360 г, яйца – 2 шт., сыр – 70 г, пшеничная мука – 3 ст. л., смесь трав – 1 ч. л., зеленый лук – 30 г, растительное масло – 1 ст. л., соль и сахар – по вкусу (по 1 ч. ложке).

Приготовление лукового пирога с сыром:

Лук очищаем, промываем и нарезаем небольшими кубиками, перекладываем овощ в глубокую емкость. Вливаем к луку кипяток и, накрыв крышкой, оставляем на 15 – 20 минут, чтобы он потерял горечь. 

Снимаем крышку, отжимаем лук от лишней влаги и добавляем к луку яйца, перемешиваем ингредиенты вместе. Натираем сыр на крупной терке и перекладываем к луку и яйцам, продолжаем перемешивать. 

В смесь всыпаем просеянную муку, смесь трав, соль и сахар по вкусу, перемешиваем до однородности. Мелко нарезаем зеленый лук и добавляем к основе, тщательно замешиваем ингредиенты вместе. 

Для пирога используем глубокую сковородку, разогреваем ее и смазываем растительным маслом для жарки. Перекладываем в емкость луковую массу и разравниваем с помощью ложки. Накрываем основу крышкой и обжариваем с каждой стороны, аккуратно переворачивая, по 8 – 10 минут.

Перед подачей луковый пирог нужно немного остудить и украсить зеленью по вкусу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом простой запеканки с курицей.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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