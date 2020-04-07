Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Природный энергетик: что пить натощак вместо воды по утрам

Природный энергетик: что пить натощак вместо воды по утрам
Фото: pixabay.com
продолжениеНедорого и эффективно: лук спасет от гипертонии
Сладкое средство укрепляет сосуды и дает силы на целый день

О пользе воды натощак знают многие – жидкость запускает пищеварение и помогает организму проснуться. Подарит не только заряд бодрости, но и улучшит здоровье специальный напиток. Приготовленное по особому рецепту средство очищает кровь, стимулирует работу печени и укрепляет стенки сосудов, тем самым в несколько раз превосходя в пользе привычную воду с лимоном.

Рецепт полезного напитка для здоровья очень прост, но приготовить народное средство нужно правильно. Для этого берем литр воды и добавляем в нее горсть изюма. Варим сухофрукты, доводя жидкость до кипения. Когда напиток остынет, необходимо положить в него немного меда и после хранить в закрытом сосуде, делится рецептом народного средства автор Яндекс.Дзен-канала "Первый знаменитый".

По его словам, пить воду с изюмом нужно ежедневно натощак, тщательно пережевывая ягоды. Результат появится уже через две недели, пишет автор блога.

Изюм содержит огромное количество калия, клетчатки и витаминов группы B, именно поэтому он так полезен для здоровья. Сушеные ягоды винограда считаются природным энергетиком за счет углеводов и фруктозы, что дает необходимую силу для физических нагрузок в течение дня, пишет Elementaree. А благодаря растительным волокнам сухофрукты борются с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и очищают организм от шлаков и токсинов.

Специалисты отмечают, что перед употреблением любых народных средств нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного пряного напитка для укрепления иммунитета.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

В праздник нельзя много работать и давать в долг

Саудовская Аравия назвала России свои требования по нефти

Эр-Рияд хочет "застолбить" сегодняшний уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей