Природный энергетик: что пить натощак вместо воды по утрам
О пользе воды натощак знают многие – жидкость запускает пищеварение и помогает организму проснуться. Подарит не только заряд бодрости, но и улучшит здоровье специальный напиток. Приготовленное по особому рецепту средство очищает кровь, стимулирует работу печени и укрепляет стенки сосудов, тем самым в несколько раз превосходя в пользе привычную воду с лимоном.
Рецепт полезного напитка для здоровья очень прост, но приготовить народное средство нужно правильно. Для этого берем литр воды и добавляем в нее горсть изюма. Варим сухофрукты, доводя жидкость до кипения. Когда напиток остынет, необходимо положить в него немного меда и после хранить в закрытом сосуде, делится рецептом народного средства автор Яндекс.Дзен-канала "Первый знаменитый".
По его словам, пить воду с изюмом нужно ежедневно натощак, тщательно пережевывая ягоды. Результат появится уже через две недели, пишет автор блога.
Изюм содержит огромное количество калия, клетчатки и витаминов группы B, именно поэтому он так полезен для здоровья. Сушеные ягоды винограда считаются природным энергетиком за счет углеводов и фруктозы, что дает необходимую силу для физических нагрузок в течение дня, пишет Elementaree. А благодаря растительным волокнам сухофрукты борются с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и очищают организм от шлаков и токсинов.
Специалисты отмечают, что перед употреблением любых народных средств нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного пряного напитка для укрепления иммунитета.
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