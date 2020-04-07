Сладкое средство укрепляет сосуды и дает силы на целый день

О пользе воды натощак знают многие – жидкость запускает пищеварение и помогает организму проснуться. Подарит не только заряд бодрости, но и улучшит здоровье специальный напиток. Приготовленное по особому рецепту средство очищает кровь, стимулирует работу печени и укрепляет стенки сосудов, тем самым в несколько раз превосходя в пользе привычную воду с лимоном.

Рецепт полезного напитка для здоровья очень прост, но приготовить народное средство нужно правильно. Для этого берем литр воды и добавляем в нее горсть изюма. Варим сухофрукты, доводя жидкость до кипения. Когда напиток остынет, необходимо положить в него немного меда и после хранить в закрытом сосуде, делится рецептом народного средства автор Яндекс.Дзен-канала "Первый знаменитый".

По его словам, пить воду с изюмом нужно ежедневно натощак, тщательно пережевывая ягоды. Результат появится уже через две недели, пишет автор блога.

Изюм содержит огромное количество калия, клетчатки и витаминов группы B, именно поэтому он так полезен для здоровья. Сушеные ягоды винограда считаются природным энергетиком за счет углеводов и фруктозы, что дает необходимую силу для физических нагрузок в течение дня, пишет Elementaree. А благодаря растительным волокнам сухофрукты борются с нарушением работы желудочно-кишечного тракта и очищают организм от шлаков и токсинов.

Специалисты отмечают, что перед употреблением любых народных средств нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного пряного напитка для укрепления иммунитета.