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Рецепт пасхального кулича по-царски

Рецепт пасхального кулича по-царски
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт вкусного угощения

Совсем скоро православные христиане отметят Пасху 2020 года. Многие хозяйки сами готовят главное угощение этого праздника. "Утро.ру" рассказывает, как удивить семью 19 апреля с помощью царского рецепта кулича.

Продукты для пасхального кулича: мука – 260 гр, сахар – 40 гр, мед – 65 гр, яйцо – 1 шт, сливочное масло – 100 гр, изюм – 100 гр, орехи – 50 гр, цукаты – 50 гр, щепотка соли, мускатного ореха и кардамона, лимонной цедры. 

Ингредиенты для настойки, которая придаст необычный вкус: шафран – 0,5 ч.л., водка – 20 мл. 

Ингредиенты для фермента и опары: мука – 100 гр, молоко – 170 мл, сухие дрожжи – 2 ч.л.

Сначала готовим настойку. Для этого необходимо накануне смешать шафран с водкой и настаивать напиток один день. Перед приготовлением кулича процедить.

Затем готовим закваску для кулича. В 60 грамм муки высыпать пол чайной ложки сухих дрожжей и влить туда 100 мл молока комнатной температуры. Все перемешать и оставить на столе на 12 часов. 

Следом делаем опару. В 70 мл молока добавить 1,5 ч.л. дрожжей, 40 гр муки и закваску. Все перемешать до однородного состояния и оставить на 2 часа. 

Способ приготовления пасхального кулича: в 260 гр муки разбить яйцо, добавить соль, сахар, мед, настойку шафрана и опару. 

Все ингредиенты перемешать и положить масло. Тесто мешать до гладкого состояния.

Далее добавляем изюм, орехи по вкусу и цукаты, которые можно заменить клюквой, а также лимонную цедру. Начинку равномерно распределить по тесту для кулича. Затем скатать его в ком. 

Оставить тесто на час в теплом месте. После чего обмять и распределить в формы для выпекания. Тесто вновь оставить в теплом месте, чтобы оно поднялось. 

Куличи выпекать в духовке при 170 градусах, маленькие – 20 минут, большие – 40. 

Вкусный пасхальный кулич по-царски готов!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептами начинки для куличей. 

Полина ИВАНОВА

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