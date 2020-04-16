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Сытный ужин за пару минут: картофельная запеканка на сковороде

Сытный ужин за пару минут: картофельная запеканка на сковороде
Фото: pixabay.com
Просто и вкусное блюдо, с которым справится каждая хозяйка

Автор канала "Интересные рецепты" в "Яндекс Дзене" поделился рецептом приготовления картофельной запеканки с грибами. Она отлично подойдет на обед в качестве второго блюда.

Ингредиенты: шампиньоны – 250 г, картофель – 500 г, сыр – 80 г, яйцо – 3 шт., репчатый лук – 1 шт., чеснок – 4 зубчика, растительное масло для жарки – 1 ст. л., адыгейская соль, смесь перцев, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

В первую очередь, нарезаем кубиками грибы. Затем мелко режем луковицу и обжариваем на подсолнечном масле, пока лук не станет прозрачным.

Теперь нужно высыпать шампиньоны на сковороду и готовить до испарения жидкости. После добавить специи: соль, перец по вкусу. Тщательно перемешиваем получившуюся смесь и убираем с плиты.

Приступаем к приготовлению картофельной основы. Сначала нужно натереть на крупной терке сыр и очищенный картофель. Добавить к картофелю измельченный чеснок и сдобрить адыгейской солью, сушеной зеленью, смесью перцев и обычной солью.

В разогретую сковороду добавляем подсолнечное масло. Затем следует выложить половину картофельной массы и равномерно распределить по дну посуды. Сверху положить поджаренные шампиньоны и поспать сырной стружкой.

Далее выкладываем вторым слоем оставшуюся картофельную основу. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне. Потом при помощи широкой тарелки нужно перевернуть блюдо и обжарить с другой стороны. Картофельную запеканку разделить на порционные кусочки и подать к столу.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом картофеля по-охотничьи.

Ольга Бородина

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