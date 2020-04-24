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Без дрожжей и духовки: пирожки с капустой на скорую руку

Без дрожжей и духовки: пирожки с капустой на скорую руку
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт сытной выпечки, которую можно захватить с собой на пикник или подать на ужин

Рецепт пирожков с капустой без дрожжей очень простой – на приготовление уйдет всего 40 минут. При этом выпечка получается очень нежной и воздушной.

Ингредиенты для пирожков с капустой:

Для начинки: капуста – 200 г, репчатый лук – 1 шт., морковь – 1 шт., томатная паста – 1 ст. л., сахар – 1 щепотка, вода – 40 мл, соль, перец – по вкусу.

Для теста: кефир – 170 мл, мука – 260 г, яйцо – 1/2 шт., соль – 2/3 ч. л., сахар – 2/3 ст. л., сода 2/3 ч. л., растительное масло – 30 миллилитров.

Приготовление пирожков с капустой:

Сначала делаем начинку. Лук нужно нарезать небольшими кубиками, а морковку натереть на крупной терке. Затем нашинковать капусту тонкой соломкой.

Теперь обжариваем лук на растительном масле, пока не станет полупрозрачным. Добавляем к нему морковную стружку и капусту. Все овощи обжариваем пару минут, затем вливаем томатную пасту. Посыпаем специями и щепоткой сахара, добавляем 40 мл воды.

Теперь нужно закрыть сковороду крышкой и потушить овощную смесь на медленном огне до готовности, периодически помешивая. Когда все готово, оставляем начинку остужаться.

Переходим к тесту. Сначала просеиваем муку, а затем добавляем в нее соду. Все нужно тщательно перемешать, чтобы сода распределилась равномерно.

Теперь в чуть подогретый кефир всыпаем соль, сахар и добавляем половину яйца. Вливаем 10 мл масла. Постепенно всыпаем муку, замешиваем тесто – оно должно получиться мягкое и немного липкое. В конце вливаем оставшееся масло.

Начинаем формировать будущие пирожки – делим тесто на кусочки. Из указанного количества продуктов получится около 8 шариков.

Приминаем шарики руками и раскладываем начинку. Теперь осталось защепить края и сформировать продолговатые пирожки. Жарим их прямо на сковороде в растительном масле до готовности.

Ранее "Утро" делилось рецептом пирога с курицей по-деревенски.

Ольга ФЕДОРОВА

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