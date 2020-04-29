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Вкусная закуска: рецепт быстрых гренок

Вкусная закуска: рецепт быстрых гренок
Фото: pixabay.com
Как приготовить сухарики в домашних условиях

Вместо покупных чипсов и сухарей, можно сделать гренки дома. Ингредиенты для такой закуски стоят дешево, а приготовить их получится с первого раза. Есть домашние сухарики можно как закуску к напиткам или добавлять в супы.

Ингредиенты: хлеб, соль, сушеный чеснок, подсолнечное масло. Для приготовления можно использовать любой хлеб, главное, чтобы он не слишком крошился.

Этапы приготовления:

Буханку надо нарезать ломтиками в 1 см, а затем их порезать на бруски.

На сковороде разогреть больше количество растительного масла, чтобы оно закрывало половину толщины хлеба. 

Класть много брусков за раз не стоит, так как им будет сложнее прожариться.

Сверху надо посыпать сухари солью и чесноком, а затем перевернуть. Через пару минут гренки можно вынимать.

Горячие гренки складываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось. Сверху сухари рекомендуется посыпать тертым сыром и зеленью или подавать на стол вместе с соусом.

Также гренки можно сделать в духовке. Хлеб приготовится за 20 минут при температуре в 180 градусов.

Дарья ПЕТРОВА

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