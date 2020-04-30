Простые и вкусные блюда порадуют домашних

Майские праздники в России принято отмечать с размахом. Каждый день на столах появляются праздничные блюда. "Утро" предлагает подборку рецептов салатов, чтобы каждая хозяйка могла разнообразить семейное меню.

Салат с морковью по-корейски и курицей



Ингредиенты: 300 г отваренной курицы, 150 г морковки по-корейски, 1 банка кукурузы, майонез (или сметана со специями) для заправки.

Приготовление:

Мясо птицы нарезать, добавить морковь и кукурузу, тщательно перемешать и заправить майонезом. Можно украсить зеленью.

Крабовый салат с овощами и сыром

Ингредиенты: 2 томата, 200 г сыра, 200 г крабовых палочек, 3 зубчика чеснока, зелень, майонез по вкусу.

Приготовление:

Томаты и палочки нужно нарезать на небольшие кусочки, из сыра сделать стружку на крупной терке, чеснок пропустить через пресс. Все компоненты смешать и заправить майонезом.

Салат "гнездо глухаря"

Ингредиенты: 500 г куриного филе, 5 яиц, 500 г картофеля, 100 г лука, 250 г огурцов, зелень, соль, майонез, растительное масло, 3–4 перепелиных яйца для украшения

Приготовление:

Отваренную курицу порезать на кусочки, лук измельчить. Сырой картофель нужно нарезать тонкой соломкой и пожарить в масле на сковороде. Огурцы натереть на терке, зелень мелко нарезать. Сварить яйца, белки затем измельчить на терке. Смешать все компоненты, отложив часть жаренного картофеля и зелень для украшения, заправить майонезом. Теперь нужно украсить салат: в середину положить зелень, а по краям оставшийся картофель. На зелень выкладываем перепелиные яйца – так получится настоящее "гнездо".



Тропический салат с ветчиной и ананасом

Ингредиенты: 200 г сыра, 300 г ветчины, 200 г консервированного ананаса, 3 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление:

Сыр нужно натереть на крупной терке, ветчину и ананасы нарезать на небольшие кубики, чеснок измельчить. Теперь смешиваем все компоненты и заправляем майонезом. Можно украсить зеленью.