Угощение для всей семьи за 20 минут

Нежное песочное печенье с ароматом апельсина покорит сладкоежек. Утро.ру предлагает простой рецепт выпечки на каждый день.

Ингредиенты:

Цедра одного апельсина, мягкое сливочное масло – 100 граммов, сметана 15% – столовая ложка, яйцо – 1 штука, мука – 2 стакана, сахар – полстакана, разрыхлитель или сода – 1 чайная ложка, ванилин – на кончике ножа.

Приготовление песочного печенья:

Для этой простой выпечки миксер можно не использовать. Просто разомните вилкой мягкое масло, добавьте сахар, цедру, сметану, разрыхлитель и яйцо, перемешайте. Просеянную муку добавляйте понемногу – тесто должно быть мягким. Если оно получится "забитым", печенье выйдет жестким.

Замесите тесто и раскатайте на пергаменте в лепешку толщиной в полсантиметра. Перенесите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Когда печенье подрумянится, можно доставать.

Аккуратно, чтобы не обжечься, нарежьте печенье ромбиками. Присыпьте сахарной пудрой, когда остынет.

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