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Десерт за 10 минут: рецепт пирожного "картошка"

Десерт за 10 минут: рецепт пирожного "картошка"
Фото: pixabay.com
Быстрое лакомство к чаю разлетится за пять минут

Известное всем угощение в виде знакомой с детства "картошки" можно приготовить всего за несколько минут. Пирожные подойдут и для праздничного стола, и для простого вечернего чаепития.

Ингредиенты: печенье (можно взять "Юбилейное") – 500 г, какао – 5,5 ст. л., сливочное масло – 110 г, сгущенное молоко – 250 миллилитров.

Приготовление:

Сначала нужно измельчить печенье, лучше использовать блендер. Затем всыпаем в крошку какао, перемешиваем.

Теперь нужно размягчить сливочное масло (можно подогреть в микроволновке) и присоединить к смеси из какао и печенья.

Замешиваем до однородности. Заливаем в смесь сгущенку и снова вымешиваем до однородного состояния.

Осталось слепить пирожные, и всего готово. Можно выбрать классическую форму в виде картошки или любую другую.

А теперь чуть присыпьте угощение какао и положите в холодильник. Но можно и сразу подавать на стол!

Ранее "Утро" публиковало рецепт жаренного молока на десерт.

Ольга ФЕДОРОВА

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