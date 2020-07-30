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После того, как собран урожай огурцов, хозяйки приступают к заготовкам: кто-то использует весь урожай для закруток, а кто-то любит готовить еще и малосольные огурчики. "Утро.ру" делится простым рецептом, который содержит один необычный ингредиент – минеральную воду. Его добавление лишь улучшит вкусовые качества овощей.
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Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт холодной засолки помидоров.
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