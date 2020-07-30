Удобный способ приготовления, который займет совсем немного времени

После того, как собран урожай огурцов, хозяйки приступают к заготовкам: кто-то использует весь урожай для закруток, а кто-то любит готовить еще и малосольные огурчики. "Утро.ру" делится простым рецептом, который содержит один необычный ингредиент – минеральную воду. Его добавление лишь улучшит вкусовые качества овощей.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг;

Чеснок – 3-5 зубчиков;

Пучок укропа;

Минеральная газированная вода – 1 литр;

Соль – 2 столовых ложки.





Для начала следует хорошо промыть овощи, высушить их и отрезать кончики с двух сторон. Зелень и чеснок также стоит промыть.

Зубчики чеснока следует крупно нарезать пластинками. После чего нужно положить на дно посуды часть зелени, чеснока, добавить огурцы и оставшийся укроп и чеснок.

В минералку следует добавить соль и тщательно перемешать до полного растворения. Получившейся жидкостью необходимо залить овощи, можно добавить специи по вкусу.

Огурцы в минеральной воде нужно накрыть большой тарелкой или крышкой от кастрюли и оставить в прохладном месте на 24 часа.





Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт холодной засолки помидоров.