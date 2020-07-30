Малосольные огурчики в минеральной воде: необычный рецепт

Малосольные огурчики в минеральной воде: необычный рецепт
Фото: pixabay.com
Удобный способ приготовления, который займет совсем немного времени

После того, как собран урожай огурцов, хозяйки приступают к заготовкам: кто-то использует весь урожай для закруток, а кто-то любит готовить еще и малосольные огурчики. "Утро.ру" делится простым рецептом, который содержит один необычный ингредиент – минеральную воду. Его добавление лишь улучшит вкусовые качества овощей. 

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 1 кг;
  • Чеснок – 3-5 зубчиков;
  • Пучок укропа;
  • Минеральная газированная вода – 1 литр; 
  • Соль – 2 столовых ложки.


  • Для начала следует хорошо промыть овощи, высушить их и отрезать кончики с двух сторон. Зелень и чеснок также стоит промыть.
  • Зубчики чеснока следует крупно нарезать пластинками. После чего нужно положить на дно посуды часть зелени, чеснока, добавить огурцы и оставшийся укроп и чеснок.
  • В минералку следует добавить соль и тщательно перемешать до полного растворения. Получившейся жидкостью необходимо залить овощи, можно добавить специи по вкусу.
  • Огурцы в минеральной воде нужно накрыть большой тарелкой или крышкой от кастрюли и оставить в прохладном месте на 24 часа. 


Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт холодной засолки помидоров. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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