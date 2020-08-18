Овощное угощение можно подавать и в горячем, и в холодном виде

Запеченные под сыром кабачки – отличный вариант для легкого перекуса. Такое блюдо можно взять с собой на природу или дополнить праздничный ужин дома. Овощи внутри остаются мягкими, но с аппетитной хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Кабачки – 400 г, сыр твердых сортов – 50 г, растительное масло – пол столовой ложки, сухой чеснок, паприка, орегано, хмели-сунели – по пол чайной ложки, перец и соль – по вкусу.

Для соуса: сметана – 3 столовые ложки, чеснок – 1 долька, зелень укропа – полпучка, соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно помыть овощи, обрезать края и нарезать кабачок дольками.

Сыр натереть на мелкой терке. Все перечисленные специи нужно всыпать в емкость со стружкой и перемешать.

Теперь овощные дольки следует обвалять в пряной сырной панировке. Будущую закуску будем запекать в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов в течение 25 минут.

Готовые кабачки выкладываем на тарелку для подачи. Пока овощи запекаются, делаем соус.

Укроп нужно мелко порубить, а чеснок измельчить, используя пресс. Теперь ингредиенты следует смешать со сметаной и сдобрить специями.

Закуску можно подавать и в горячем, и в холодном виде.

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