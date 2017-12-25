"Виртуозы Москвы" дали новогодний концерт

Выступление Государственного камерного оркестра прошло в Большом зале Московской консерватории

Вечер был посвящен интерпретациям темы "Времена года" трех великих композиторов разных эпох. Открылся вечер одноименным циклом П. И. Чайковского. В первом отделении прозвучали 12 фортепианных пьес в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра.





"Времена года" Петра Ильича Чайковского - это своеобразный музыкальный дневник композитора. Он состоит из 12 трогательных и лирических картин для фортепиано называют энциклопедией Петербурга и русской усадебной жизни XIX века. В неповторимых образах запечатлены и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и городские пейзажи.





Второе отделение новогоднего концерта открылось "Временами года" Антонио Вивальди. Четыре концерта для скрипки с оркестром, солировал заслуженный артист России Алексей Лундин. Цикл из четырех концертов "Времена года" является известнейшей работой Антонио Вивальди и одним из самых популярных музыкальных произведений эпохи барокко, в котором автору удалось выразить своё лирическое восприятие окружающего мира.





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В завершении вечера прозвучали "Времена года" Астора Пьяццоллы. В цикле "Времена года в Буэнос-Айресе" солировали заслуженный артист России Алексей Стрельников, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Георгий Цай и Лев Иомдин. Это были четыре танго, созданные композитором в 1965 - 1970 годах. Это не "времена года" в классическом понимании (как смена сезонов). В названии автор указывает, что речь идет о разных периодах жизни жителя окраины столицы Буэнос-Айреса.





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Популярность сочинений на тему "Времена года" можно объяснить тем, что авторам удалось вложить в свои произведения глубокий философский смысл. Цикличность природных явлений они связали со сменой периодов человеческой жизни, темой, которая никогда не потеряет своей актуальности, пробудив в душе воспоминания о прошлом и мысли о будущем.



Не стал исключением и концерт в Большом зале консерватории. Вечер прошел с аншлагом и завершился бурными овациями, подарив гостям прекрасное новогоднее настроение.