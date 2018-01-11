Смонтирован мост через реку Городнянку в Домодедово

Завершены все работы в рамках строительства автомобильной дороги "Каширское шоссе - Киселиха"

Генеральным подрядчиком является Группа компаний "АРКС". В данный проект также входит строительство путепровода через железную дорогу и Каширское шоссе, путепровода через федеральную трассу М4 "Дон" и 5 км автомобильной дороги.

В настоящее время также полностью смонтирован путепровод через железную дорогу и Каширское шоссе. Возведены четыре из пяти опор на строительстве путепровода через трассу М4 "Дон", смонтировано первое пролетное строение из железобетонных балок.

Также проложено 2 км автодороги. Выполнено переустройство инженерных коммуникаций, в том числе - водопровода, канализации, телефонных сетей, газопровода. Ведется сооружение локальных очистных сооружений, ливневой канализации.

Данный объект имеет большое значение для жителей города, так как обеспечит транспортную связь между западной и восточной частями города Домодедово, которые были "разрезаны" железнодорожными путями и улучшит транспортное сообщение с федеральной трассой А105.

Работы по строительству автомобильной дороги "Каширское шоссе - Киселиха" ведутся в рамках государственного контракта с ГКУ "Дирекция дорожного строительства" Московской области.

