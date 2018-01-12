Kymatic Realization: Knaifel, "Agnus Dei" для 4 инструменталистов a cappella

Две важные даты отмечаются одновременно 27 января

Это Международный день памяти жертв Холокоста и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



Realization - серия моноконцертов ансамбля KYMATIC, посвященных новым городским ритуалам, осмыслению культурных травм прошлого и проблемам исторической памяти. Первый концерт серии состоится 27 января и реализован совместно с Музеем Истории ГУЛАГа.

В программе, спустя 30 лет со дня премьеры, прозвучит пьеса Александра Кнайфеля "Agnus Dei", посвященная жертвам Ленинградской блокады.

В музыке Александра Кнайфеля, как правило, нет слов, но многие его произведения построены на текстах. В произведении "AgnusDei" Кнайфель использует текст дневника девочки, погибшей в блокаду.

Он служит вдохновением для композитора, точкой отсчета, и музыка передает слушателю слова, которые положили ей начало. Эти слова записаны в партиях исполнителей поверх нот, чтобы дать представление о том, как надо играть ту или иную фразу, они не прозвучиваются исполнителями и могут быть проговорены шепотом, но слушатель о них может только догадываться.

Выбор названия пьесы не случаен. "Agnus Dei" - "агнец божий" - заключительный раздел заупокойной мессы - реквиема. Его музыка носит лирически-скорбный характер, а текст гласит: "Агнец божий, ты, грех мира на себя принявший, помилуй нас". Последние слова мессы, обычно примыкающие к этому тексту, - "Dona nobis pacem" ("Даруй нам мир").

Сам автор о своем произведении говорил так: "Agnus Dei" - совершенно пограничная вещь, ставящая проблему бытия или небытия: это как приглашение на казнь, вещь, которую выдержать... во всяком случае, два раза невозможно».

Ансамбль KYMATIC - коллектив молодых музыкантов, которым интересно ставить эксперименты в области современной академической и импровизационной музыки. В проектеRealization музыканты ставят задачу озвучить редко исполняемые произведения и сделать несколько ярких премьер.

Музыканты ансамбля берутся за сложные партитуры, которые требуют тщательного подхода к исполнению, расшифровки нотации, исследовательской работы и тонкой интерпретации. В их репертуаре произведения XX - XXI вв, новые композиторские сочинения, графические партитуры, импровизационная музыка.

KYMATIC проводит параллель синтаксиса и фразировки современной музыки с музыкой эпохи барокко, пытаясь подчеркнуть таким образом неразрывную связь времен, авторов и их музыкального языка, не разделенного эпохами и временем, переосмысливая современные композиции в новом ключе.